Calciomercato Lazio: la strana clausola di Kamada per il rinnovo

Roma 19 aprile 2024 – Nella giornata di ieri Tudor ha optato nuovamente per il silenzio stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, nella speranza possa portare bene come successo una settimana fa contro la Salernitana. In casa Lazio è stata una settimana di grandi parole, specie legate al mercato della prossima stagione, e forse il silenzio del tecnico croato non aiuterà a placare le voci di corridoio, ma quanto meno proveranno a ricompattare il gruppo in vista della trasferta del Ferraris. Le notizie dell'addio di Felipe Anderson e di quello probabile di Luis Alberto non possono aver lasciato indifferente un ambiente che negli ultimi anni li ha visti diventare dei pezzi vitali dei successi biancocelesti sotto la guida di Sarri.

Questo apre la caccia ai sostituti di due dei giocatori forse di maggior talento della rosa biancoceleste, con la speranza di avere in Isaksen e Kamada due giocatori di enorme potenzialità che possano riempire il vuoto lasciato dal brasiliano e dallo spagnolo. Se però la permanenza del danese non è un problema in casa biancoceleste, forte del quinquennale firmato in estate, lo stesso non si può dire del giapponese. Il giocatore ex Francoforte è arrivato in estate a parametro zero con un accordo particolare: contratto annuale con la possibilità nelle mani del giocatore di restare in biancoceleste in caso di attivazione di una clausola con rinnovo triennale.

È interessante notare che questa clausola può essere attivata solo dal giocatore della Terra del Sol Levante, ma purtroppo per la Lazio ha una scadenza fissata al 30 maggio. Proprio di questo negli ultimi giorni ha parlato il ds dei capitolini, Fabiani, spiegando quanto segue: "Kamada con Tudor sta trovando uno spazio importante. I segnali - dice l'uomo mercato capitolino - li trovano gli indiani, ha un certo tipo di contratto che ha richiesto lui per fare un anno a Roma e riservarsi la possibilità di rimanere o meno. Lui può esercitare l’opzione della clausola, la Lazio può farci ben poco. Nell’ultimo periodo Kamada sta dimostrando di essere un ottimo giocatore. La clausola scade il 30 di maggio e la può esercitare solo lui. A noi non ha manifestato nessuna decisione ancora: nella vita tutti sono utili e nessuno è indispensabile".

Stando a quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la clausola sarebbe abbastanza unica e singolare. Questa infatti racconta di come pagando solo 100€ alla società biancoceleste, il giapponese potrà estendere la permanenza del giapponese all'ombra dell'Olimpico con un contratto alle stesse cifre attuali fino al 2027. L'alternativa ovviamente è quello di svincolarsi, come successo la scorsa estate con il Francoforte, e cercare una nuova sistemazione, in Europa o altrove. Per il match contro il Genoa intanto Kamada è un candidato fortissimo a una maglia da titolare, giocando a centrocampo, dove con Tudor sta trovando continuità di impiego e poco alla volta anche di gioco. Chissà che una rinnovata qualità sottoporta, sottoforma di gol realizzati o assist consegnati, non possano convincere il centrocampista a prolungare il proprio soggiorno sulla sponda biancoceleste del Tevere

FILIPPO MONETTI