Serie A, 33° giornata: l’Inter prepara la festa. Probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 18 aprile 2024 - Archiviati gli impegni delle italiane nelle coppe europee, è di nuovo tempo di campionato, giugno alla 33esima giornata, inaugurata venerdì da Genoa-Lazio. Questo turno potrebbe regalare lo Scudetto all'Inter. Già, perché se i nerazzurri riusciranno a battere nel derby il Milan, allora si cuciranno il tricolore sul petto. Scontri importanti anche in chiave Champions e salvezza: la Roma ospita il Bologna, mentre per le zone basse della graduatoria fari puntati su Verona-Udinese e Sassuolo-Lecce. La Juventus fa tappa a Cagliari, l'Atalanta è di scena a Monza, la Fiorentina gioca a Salerno e il Napoli a Empoli. A completare il quadro ecco Torino-Frosinone.

Il programma delle gare e dove vederle

Genoa-Lazio: venerdì 19 aprile, ore 18:30; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Juventus: venerdì 19 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Empoli-Napoli: sabato 20 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Hellas Verona-Udinese: sabato 20 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Sassuolo-Lecce: domenica 21 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Torino-Frosinone: domenica 21 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Salernitana-Fiorentina: domenica 21 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Monza-Atalanta: domenica 21 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Roma-Bologna: lunedì 22 aprile, ore 18:30; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Milan-Inter: lunedì 22 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Genoa-Lazio

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Vasquez, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Cagliari-Juventus

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Empoli-Napoli

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Hellas Verona-Udinese

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Suslov, Bonazzoli, Lazovic; Noslin.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. Sassuolo-Lecce

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Viti, Erlic, Ferrari, Doig; Obiang, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

Torino-Frosinone

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. Salernitana-Fiorentina

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Gyomber, Boateng, Pirola; Zanoli, Legowski, Gomis, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Monza-Atalanta

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marí, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Roma-Bologna

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Le designazioni arbitrali

Genoa-Lazio: arbitro Feliciani, assistenti Zingarelli – Scarpa, Iv: Marinelli, Var: Abisso, Avar: La Penna; Cagliari-Juventus: arbitro Piccinini, assistenti Baccini – Imperiale, Iv: Massimi, Var: Chiffi, Avar: Valeri; Empoli-Napoli: arbitro Manganiello, assistenti Del Giovane – Liberti, Iv: Baroni, Var: Di Paolo, Avar: Abisso; Hellas Verona-Udinese: arbitro Guida, assistenti Di Iorio – Perrotti, Iv: Rutella, Var: La Penna, Avar: Fabbri; Sassuolo-Lecce: arbitro Doveri, assistenti Rossi L. – Scatragli, Iv: Santoro, Var: Pairetto, Avar: Irrati; Torino-Frosinone: arbitro Rapuano, assistenti Rossi M. – Mastrodonato, Iv: Camplone, Var: Valeri, Avar: Marini; Salernitana-Fiorentina: arbitro Marchetti, assistenti Preti – De Meo, Iv: Perenzoni, Var: Fabbri, Avar: Di Paolo; Monza-Atalanta: arbitro Giua, assistenti Dei Giudici – Bercigli, Iv: Zufferli, Var: Mariani, Avar: Serra; Roma-Bologna: arbitro Maresca, assistenti Passeri – Costanzo, Iv: Sacchi, Var: Irrati, Avar: Chiffi; Milan-Inter: arbitro Colombo, Meli – Alassio, Iv: Massa, Var: Marini, Avar: Mariani

La classifica

Inter 83; Milan 69; Juventus 63; Bologna 59; Roma 55; Atalanta 51; Lazio, Napoli 49; Torino 45; Fiorentina 44; Monza 43; Genoa 39; Lecce 32; Cagliari 31; Udinese, Verona, Empoli 28; Frosinone 27; Sassuolo 26; Salernitana 15

