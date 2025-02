Lazio, Castellanos si ferma per un mese: rientro in gruppo per Patric

Roma 18 febbraio 2025 - Non arrivano buone notizie per la Lazio in questi giorni di allenamenti. Dopo il punto prezioso ottenuto all'Olimpico contro il Napoli, un punto che ha permesso di mantenere quantomeno il quarto posto in coabitazione con la Juventus, la squadra di Baroni paga le fatiche di queste settimane con uno stop pesante e inatteso. Nella giornata di ieri a Formello c'era molta curiosità circa i risultati di due giocatori in bilico a livello fisico e purtroppo i risultati non hanno dato un esito positivo.

L’infortunio di Taty Castellanos

Tra i giocatori più in vista di questo periodo, senza dubbio rientrava il Taty Castellanos. Il centravanti argentino aveva cominciato a trovare un eccellente stato di forma, e anche nei periodi di maggiori difficoltà sotto porta non aveva mai fatto mancare il proprio contributo in campo. Purtroppo contro il Napoli la sua partita è durata appena 27' per un problema alla gamba sinistra, di cui ieri la Lazio ha purtroppo scoperto l'entità.

Gli esami a cui è stato sottoposto il centravanti sudamericano hanno riscontrato una diagnosi di lesione di medio grado all'adduttore della coscia sinistra. In tempi clinici, il giocatore dovrebbe così restare lontano dai campi per circa un mese, in un infortunio analogo a quello che ha colpito Elseid Hysaj nella sfida contro il Cagliari.

Stop difficile per i capitolini

Questi lunghi tempi di stop mettono in difficoltà i capitolini, che probabilmente perderanno il giocatore non solo per le prossime quattro partite di campionato, ma anche il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter e anche l'ottavo di finale di Europa League, quest'ultimo con la seria possibilità di essere un derby contro la Roma. Insomma notizie pessime, che costringeranno tutti i compagni di reparto biancoceleste a fare un passo in avanti per sostituire quello che stava diventando un vero leader carismatico della squadra, oltre che tecnico. Con ogni probabilità Dia sarà l'uomo designato per l'attacco, con Pedro in trequarti, ma occhio a Noslin, già decisivo più volte in stagione, quando ha dovuto prendere il posto del Taty.

Cosa succede ora

La pessima notizia dell'infortunio di Castellanos ha oscurato quella bella invece del rientro in gruppo di Patric. Il giocatore spagnolo è rimasto ai box per circa tre mesi, avendo patito un infortunio alla caviglia in allenamento, subito dopo una sindrome influenzale. Oggi il difensore ex Barcellona è tornato in gruppo e con ogni probabilità farà parte dei convocati già per Venezia. Il suo rientro non è però il solo previsto nei prossimi giorni. Si procede con cautela, ma anche Matias Vecino a breve tornerà a calcare i campi, si ipotizza durante la prossima settimana, onde evitare ricadute dei problemi fisici del giocatore dell'Uruguay. Massima cautela in casa capitolina dunque per le prossime settimane, in vista anche dei big match che attendono la squadra, in particolare il big match contro il Milan in programma per il prossimo due marzo.