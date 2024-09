Mercato Lazio: continua la caccia a un centrocampista, tra incognite e obiettivi persi

Roma 27 agosto 2024 - Debutto di campionato in chiaroscuro per la Lazio, con 3 punti a migliorare il bottino dello scorso anno, ma al tempo stesso forse inferiore rispetto alle aspettative. Dopo il grande successo in rimonta contro il Venezia, dove la squadra di Baroni ha mostrato carattere, grinta e qualità, è arrivato il ko imprevisto del Bluenergy Stadium contro l'Udinese. La sconfitta non ha colpito tanto per il risultato, vincere in trasferta non è mai facile e i bianconeri sono una squadra sempre ostica e molto fisica, per questo perdere dei punti in Friuli è sempre preventivabile, ma sono state le modalità ad aver fatto alzare qualche sopracciglio. I biancocelesti hanno perso il duello sul piano fisico e agonistico, subendo la maggiore aggressività dei rivali e faticando anche a farsi valere una volta ottenuta la superiorità numerica.

Alcaraz verso il Flamengo

Per questo c'è la sensazione a Formello che un ultimo colpo a centrocampo per completare le rotazioni e dare ulteriore supporto alla manovra di Baroni. Da giorni infatti i biancocelesti stanno sondando il mercato dei mediani a caccia di un rinforzo per il reparto. L'obiettivo principale sembrava essere Carlos Alcaraz, i primi colloqui con il Southampton, arrivati intorno al periodo dell'amichevole prestagione giocata in Inghilterra, avevano dato esito positivo, ma la trattativa si era arenata attorno alla richiesta sulla formula dei capitolini. L'argentino, lo scorso finale di stagione in prestito alla Juventus, sarebbe però ormai uscito definitivamente dai radar biancocelesti, infatti il ragazzo sembra ormai promesso sposo al Flamengo in Brasile.

Il club rossonero avrebbe infatti trovato l'ok con il club inglese per una cifra intorno ai 17 milioni di euro e il trasferimento al titolo definitivo. L'obiettivo è chiudere entro le prossime 48 ore, così da evitare possibili inserimenti di altri club europei, come la Lazio. I biancocelesti avrebbero infatti provato a riaccendere la trattativa last minute, ma forti dell'accordo con il Flamengo, i dirigenti del Southampton hanno chiesto ai capitolini di pareggiare l'offerta oppure di garantire un obbligo di riscatto ma a cifre maggiorate, così da poter colmare il gap con l'offerta cash dei sudamericani. Un altro ostacolo sarebbe stato eventualmente l'ingaggio del giocatore, vista anche l'offerta molto alta all'orizzonte per convincere Alcaraz a tornare in Sudamerica.

Gli obiettivi

Perso un obiettivo però non ci si dispera in casa laziale. I nomi sul taccuino di Angelo Fabiani non mancano e se il giovane argentino è ormai una chimera, lo stesso non si può dire di Arthur della Juventus e di Michael Folorunsho del Napoli. Il problema per il brasiliano di proprietà dei bianconeri attualmente sembra essere l'ingaggio: troppo pesante per le idee di spesa dei biancocelesti. Al momento il favorito sembra dunque essere il prodotto delle giovanili biancocelesti e tifoso laziale di proprietà dei partenopei, la formazione capitolina deve però guardarsi non solo dalla resistenza del Napoli, che chiede un obbligo di riscatto al prestito e non solo il diritto come attualmente offerto dai biancocelesti, ma anche dalla concorrenza del Bologna, piombato in maniera importante sul giocatore per rinforzare il proprio centrocampo.