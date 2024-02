Ligue 1, 21° giornata: non si ferma il PSG, colpo Monaco a Nizza, pari per Gattuso

Milano, 12 febbraio 2024 – In Ligue 1 si è giocata la ventunesima giornata che, di fatto, ci ha ufficiosamente confermato che il Paris Saint Germain sarà per l'ennesima volta campione di Francia. Con la vittoria per 3-1 sul Lilla e la contemporanea sconfitta del Nizza di Farioli, i parigini volano a +11 sul secondo posto con 13 giornate da disputare. Resta molto interessante la lotta per l'Europa, tra Champions e Europa League, perché tra il secondo e il sesto posto ci sono solo 4 punti. Ripercorriamo i risultati del weekend e vediamo come è cambiata la classifica.

I risultati della 21° giornata

Turno di Ligue 1 che si è aperto venerdì con il pareggio tra l'Olympique Marsiglia e il Metz per 1-1. La squadra di Gattuso si ritrova in 10 dopo trenta minuti per il rosso a Gigot, ma riesce a controllare il ritmo partita e rendersi pericolosa. Succede tutto nella ripresa, nei primi minuti: al 56' gol di Moumbagna per l'1-0 dei padroni di casa, ma dopo cinque giri d'orologio arriva il pari di Udoi. OM e Metz si spartiscono così un punto. Il sabato il Lens ne fa 3 allo Strasburgo: i Sangueoro passano al quarto d'ora con Pereira da Costa che serve splendidamente Wahi che non sbaglia, l'attaccante rende poi il favore al fantasista alla mezz'ora ed è 2-0. Nella prima vera occasione dello Strasburgo, al 43’, Delaine riapre tutto e fa 2-1. I padroni di casa sanno però di averne di più e lo dimostrano: la squadra di Haise chiude i conti appena rientrati dalla pausa grazie a Sotoca. Nel secondo, e ultimo, match del sabato il PSG batte 3-1 il Lille. Gli ospiti partono aggressivi e vanno in vantaggio con Yazici che gela il Parco dei Principi. Mantiene però la calma la squadra di Luis Enrique che rimette le cose a posto con Dembelé, bravo a sfruttare un'errore in fase di impostazione degli avversari. La rimonta si chiude già al 17' con Alexsandro che devia di tacco nella propria porta. Nella ripresa il PSG va più volte vicino al tris che, alla fine, arriva a nove minuti dal termine: azione sontuosa di Barcola, che entra in area e lascia lì per Kolo Muani cha chiude la partita. Arrivando a domenica, il Rennes passa sul campo del Le Havre 0-1 grazie al gol di Borigueaud al 60' per consegnare agli ospiti quella che è l'ottava vittoria consecutiva. Chi invece ha un trend negativo è il Reims che perde 2-0 contro il Lorient. La squadra di Still domina per tutta la partita, ma non finalizza, i padroni di casa invece passano al 70' con la zuccata di Bamba e poi chiudono i giochi a un minuto dalla fine con l'ex Milan Bakayoko. Pari per 1-1 tra Clermont e Brest: gli ospiti vanno in vantaggio con Melou, ma al 69' arriva il gol del pari con Kyei. Un punto meritato per il Clermont che ha giocato un'ottimo secondo tempo, costruendo molte occasioni da gol, per il Brest invece è la quarta partita in fila senza vittoria. Il Nantes sbanca Tolosa per 1-2, vittoria fondamentale in ottica salvezza. Sblocca il match Mohamed dopo due minuti con una punizione perfetta, poi centra il palo al 20', nel secondo tempo c'è il raddoppio di Kadewere e il gol del 2-1 di Dallinga al 96' arriva troppo tardi. Di voglia il Lione continua a risalire la classifica, vince a Montpellier 1-2 e ora si porta fuori dalla zona rossa, seppur di soli 3 punti. Nordin al 24' manda in vantaggio i padroni di casa, ma gli ospiti giocano nettamente meglio e prima al 74' Lacazette pareggia, poi a otto dalla fine Caqueret segna la rete che vale tre punti. Posticipo amarissimo per il Nizza che perde 2-3 contro il Monaco. Apre le danze Denis Zakaria, l'ex Juve segna al quarto d'ora e porta in vantaggio la squadra del principato. I padroni di casa rispondono dal dischetto poco prima della sosta con Laborde. Nella ripresa ancora Zakaria sigla la doppietta al 50', poi piove sul bagnato per Farioli perché Dante viene espulso e il Nizza rimane in 10. Al 74' Guessand segna il gol del 2-2, ma la festa dura tre minuti perché poi Golovin regala i tre punti al Monaco che ora è a -1 in classifica dal Nizza secondo.

La classifica dopo 21 giornate

1) PSG 50 2) Nizza 39 3) Monaco 38 4) Brest 37 5) Lilla 35 6) Lens 35 7) Rennes 31 8) Reims 30 9) Olympique Marsiglia 30 10) Racing Strasburgo 25 11) Le Havre 24 12) Nantes 22 13) Lione 22 14) Tolosa 20 15) Montpellier 19 16) Lorient 19 17) Metz 17 18) Clermont 16