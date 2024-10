Il Mantova cerca il colpaccio la corazzata Palermo. Le ultime e le probabili formazioni

Mantova, 29 ottobre 2024 – È già tempo di tornare in campo per il Mantova che domani sera, mercoledì 30 ottobre, ospiterà al Martinelli (fischio d’inizio alle 20.30) il Palermo, una delle squadre più accreditate del torneo cadetto. La squadra di Possanzini non ha ancora smaltito le forti emozioni suscitate dalla partita in casa della Sampdoria.

Un incontro che, a tratti, ha visto i biancorossi condurre il gioco, ma che, complice il gol annullato nel finale a Mancuso (per un non ben precisato fallo di confusione), si è concluso con una sconfitta che, sostanzialmente, conferma la scarsa fortuna in trasferta dei virgiliani, che non riescono a concretizzare le occasioni che pure creano. Una “pecca” che lo stesso Possanzini ed i suoi giocatori dovranno cercare di cancellare in fretta anche perché il campionato sta entrando nel vivo proprio in questo periodo e i prossimi tre impegni (ravvicinati per giunta) chiameranno la matricola Mantova a misurarsi con grossi calibri come Palermo, Sassuolo e Cremonese, i nomi più accreditati nella lotta per salire in serie A.

Di tutto questo e della necessità di gestire le risorse del suo gruppo dovrà tener conto mister Possanzini, che già domani sera potrebbe operare alcuna variazioni su quella che nelle ultime giornate è diventata l’ossatura di base della sua compagine. In questo momento sono alle prese con problemi fisici solo Mensah e Redaelli, mentre il resto dell’organico è pronto a vivere un’altra sfida affascinante come quella che porterà al “Martelli” i rosanero.

Una formazione che in questo momento presenta diverse assenze, ma che è stata costruita con ambizioni tanto precise che mister Dionisi, sostanzialmente, ha ancora due squadre tra le quali scegliere gli undici da mandare in campo. Rivale di assoluta caratura, che richiama fin d’ora il Mantova a mettere in campo quella personalità che è stata chiesta più volte dal suo allenatore. In effetti, è l’invito ripetuto più volte dall’ex attaccante ai suoi ragazzi, il Mantova si è pienamente meritato il diritto ad esibirsi su palcoscenici così prestigiosi e i giocatori biancorossi hanno le qualità giuste per farsi valere pure tra i cadetti. Bisogna credere in tutto questo e mettere in campo la precisione e la concretezza che possono trasformare gli sforzi dei virgiliani in risultati “sonanti” per permettere a Burrai e compagni di conquistare i risultati desiderati.

Probabili formazioni

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Burrai, Trimboli; Galuppini, Aramu, Fiori; Mancuso. All: Possanzini. PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund (Ceccaroni); Segre, Gomes, Verre (Ranocchia); Insigne, Henry, Di Francesco. All: Dionisi. La gara si giocherà domani, mercoledì 30 ottobre, allo ore 20.30, allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn.