Mbappé al Real Madrid: i dettagli del colpo più clamoroso degli ultimi anni

Milano, 2 giugno 2024 - Era nell'aria ormai da svariati mesi. Inizialmente sembrava sol un susseguirsi di voci di corridoio, poi la notizia che il francese non avrebbe prolungato il suo contratto con il Paris Saint Germain dopo sette anni, ora l'attesa per il comunicato ufficiale ma di fatto è tutto pronto: Kylian Mbappé sarà un nuovo giocatore del Real Madrid.

Florentino Perez, dopo la vittoria della quindicesima Champions League nella storia del club, fa un ulteriore regalo ai suoi tifosi: la firma del centravanti francese che renderà l'attacco dei blancos ancor più temibile di quanto non lo sia già. I primi passi sono stati mossi già da febbraio, con il giocatore e i suoi agenti che, dopo la comunicazione al PSG, ha iniziato a trattare con gli spagnoli per quanto riguarda il contratto e per sbrigare tutte le pratiche burocratiche del caso. Le parti hanno voluto agire con calma, vista la delicatezza dell'operazione, e ora pare che la firma sul contratto sia già arrivata, a mancare è solamente l'annuncio ufficiale della squadra di Madrid che sancirà definitivamente l'arrivo del classe 1998. Verosimilmente, il fatidico momento dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana, dunque poco prima che Mbappé scenderà in campo con la Francia di Deschamps a Euro 2024.

Contratto quinquennale e possibile bonus alla firma, le cifre

Visto che ancora manca l'ufficialità del club, anche la durata e le cifre sono da confermare. Però si parla di contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2029, con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15/20 milioni a stagione, a cui andranno aggiunti numerosi bonus legati a prestazioni individuali e di squadra (numero di gol/presenze, vittoria di Liga, Champions ecc). Se le cifre verranno confermate, Mbappé diventerebbe il giocatore più pagato di tutta la rosa del Real Madrid e con un bel distacco dal secondo. Secondo quanto riportato dalle stime di Capology, il più pagato (al netto) di questa stagione è stato Toni Kroos con 11,7 milioni, ma il talento tedesco ha già preannunciato il ritiro e dunque non sarà più parte dei blancos; al secondo posto c'è l'austriaco David Alaba con 10,8 milioni, davanti a Modric (10,5) e Jude Bellingham (10 +2 bonus).

Ma pare ci sia di più oltre al contratto monstre (anche se quello percepito al PSG resta inarrivabile). Mbappé dovrebbe ricevere come bonus alla firma 130 milioni di euro, che verrebbero spalmati in tutti i cinque anni di contratto. Dunque, a spanne e calcolatrice alla mano, l'asso francese sarebbe molto vicino a percepire circa 50 milioni a stagione. Tutto senza considerare gli sponsor personali del giocatore. Ma d'altronde stiamo pur sempre parlando di Kylian Mbappé...