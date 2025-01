Milan-Parma, Djuric è pronto all'esordio dal 1'. Capitan Calabria stringe i denti

Milano, 26 gennaio 2025 – Appena il tempo di ricaricare le batterie per il Milan di Sergio Conceiçao che, dopo la vittoria ottenuta non senza fantica in Champions League contro il Girona, deve rituffarsi nel campionato di Serie A. Oggi, alle 12.30 (il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva televisiva e in streaming su DAZN), i rossoneri affronteranno infatti il Parma di Fabio Pecchia. In palio, anche alla luce del passo falso della Juventus contro il Napoli, ci sono punti decisamente importanti per la rincorsa a un posto in Champions League. Per riuscire a riguadagnarsi un posto tra l’Europa del calcio che più conta, però, il Milan dovrà in primis ritrovare la giusta continuità sul piano del gioco e del risultato, anche perché sarà atteso un tour de force che lo vedrà scendere in campo per quattro volte da oggi al 5 febbraio, data dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Sullo sfondo c’è invece l’impegno di Champions contro la Dinamo Zagabria, in programma mercoledì e decisivo per l’eventuale passaggio agli ottavi senza passare dagli spareggi playoff, ma Conceiçao ha già fatto capire che non vuole distrazioni e che il focus dei suoi ragazzi deve essere tutto sull’impegno di oggi contro il Parma, che non vince da quasi un mese ed è reduce da una sconfitta e due pareggi, ma è pronto a dare battaglia come ha fatto capire anche il tecnico dei ducali Fabio Pecchia: “Ogni partita vanno giocate dall’inizio alla fine – ha spiegato Pecchia in conferenza stampa –. L’ho detto e fa parte del mio modo di essere e pensare. La gara più importante, adesso, è quella contro il Milan, che sarà diversa da quelle in casa perché cambia il contesto. La forza del Milan ci porterà a stare un po’ più bassi e a molto non possesso. Sono una big del calcio europeo, con tantissima qualità. Dovremo interpretare bene la fase difensiva e provare ad essere propositivi in impostazione per costringere anche il Milan a correrci dietro”. All’appello, in attacco, mancherà Bonny, messo ko da un attacco influenzale, ma potrebbe già l’esordio di Milan Djuric, arrivato dal Monza: “Bonny non ci sarà per la febbre. Senza di lui e Charpentier siamo andati un po’ a tentativi anche in base alle caratteristiche degli avversari. Milan Djuric è una punta di riferimento, è pronto e ci darà tante soluzioni”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Pecchia

Mister Sergio Conceiçao punterà sul 4-2-3-1 ma dovrà ancora una volta fare i conti con qualche grattacapo soprattutto sulla corsia di destra della difesa: il nuovo arrivato Walker non figura tra i convocati, Emerson Royal dovrà stare fuori mesi e anche Calabria è uscito acciaccato dalla sfida con il Girona: il capitano rossonero dovrebbe però riuscire a stringere i denti e a comporre il pacchetto arretrato davanti Maignan assieme a Gabbia, Pavlovic e Theo Hernandez. Musah e Bennacer formeranno invece il tandem sulla mediana, con Pulisic, Reijnders e Leao più avanti, sulla trequarti, a supporto della punta Morata. Stesso modulo per il Parma di Pecchia. Delprato, Vogliacco, Valenti e Valeri dovrebbero comporre la linea a quattro a protezione del portiere Suzuki, mentre la diga davanti alla difesa dovrebbe essere composta da Camara – in vantaggio nel ballottaggio su Keita – e Sohm. Man, Hernani e Mihaila agiranno invece sulla trequarti, alle spalle della punta Djuric, all’esordio dal 1’ con la nuova maglia. Orari e dove vedere la gara: la partita Milan Parma, valida per l’anticipo di mezzogiorno del 22° turno del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa domenica 26 gennaio dalle ore 12.30 in esclusiva TV sui canali DAZN e DAZN 1 e in streaming sulle app di DAZN.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Djuric. All. Pecchia