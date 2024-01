Mercato Milan, Buongiorno apre al trasferimento: manca l'accordo con il Torino

Milano, 17 gennaio 2024 – Allenamento mattutino per il Milan in vista della sfida di sabato sera a Udine contro i bianconeri di Cioffi. Ieri Alessandro Florenzi si è allenato a parte: il laterale romano spera di farcela per sabato, almeno per accomodarsi in panchina al Bluenergy Stadium. Il difensore aveva rimediato un affaticamento muscolare al Castellani di Empoli, nel corso del primo tempo della gara vinta dal Milan per 3-0 contro i toscani, e finora ha già saltato gli impegni con Atalanta, in Coppa, e Roma, in campionato. Sportiello, invece, è definitivamente recuperato e tornerà tra i convocati in occasione della sfida contro l'Udinese.

Mercato

Nonostante il Diavolo sia alla caccia di un attaccante per la prossima estate, visto il buon rendimento di Luka Jovic nel mese di dicembre, che possa permettere al club di via Aldo Rossi di avere anche una maggiore disponibilità economica per investire su un nuovo centravanti (in attesa di definire il futuro di Giroud), la società potrebbe valutare un innesto nel reparto offensivo anche in questa sessione di mercato: il giocatore della Juventus Moise Kean, infatti, sarebbe stato proposto al Milan attraverso i propri intermediari. L’attaccante classe 2000, infatti, non sta trovando spazio tra le fila bianconere e la soluzione potrebbe anche essere a titolo temporaneo. Sempre caldissimo, invece, il tema difensore, con Alessandro Buongiorno che sta diventando il più corteggiato del momento: oltre al Milan, infatti, il centrale di difesa del Torino piace anche al Bayern Monaco. Il club campione di Germania, infatti, oltre a definire l'acquisto di Nordi Mukiele dal Paris Saint-Germain, starebbe valutando anche l'acquisto di un altro centrale considerato l'infortunio accorso all'ex Juventus de Ligt.

Il presidente Urbano Cairo ha sempre detto di voler rimandare la cessione di Buongiorno a giugno, ma un'offerta da 35-40 milioni di euro potrebbe cambiare le cose: per quanto riguarda il Diavolo, ieri sera il giocatore e il suo agente Beppe Riso hanno cenato a Milano e il procuratore avrebbe illustrato al suo assistito il gradimento del club rossonero. La prima offerta formulata dalla dirigenza prevede circa 15 milioni più il cartellino di Lorenzo Colombo, in questo momento in prestito al Monza. Ed è proprio la valutazione dell'attaccante biancorosso che rappresenta il principale ostacolo: i rossoneri lo valutano 15 milioni, il Torino meno. Il Milan, in ogni caso, deve giocoforza trovare un nuovo centrale entro febbraio (a causa delle assenze per infortunio di Thiaw, Tomori e Kalulu) ma la disponibilità economica a disposizione è limitata, considerando i prossimi investimenti estivi per l’attacco: restano, dunque, vive le piste Brassier del Brest e Nianzou Kouassi del Siviglia. Sul fronte addii, invece, Luka Romero è destinato a partire in prestito dopo che il numero 18 ha trovato poco spazio in squadra. Il classe 2004 argentino è arrivato in rossonero a parametro zero dalla Lazio, in cui ha giocato le ultime due stagioni, ma ora necessita maggior minutaggio e il Diavolo sarebbe disposto a girarlo in prestito: il Como di Fabregas e il Venezia, entrambe in lotta per la promozione nella massima serie dalla B, si sono fatte avanti ma il giocatore piace anche al Boca Juniors che lo vorrebbe prelevare in prestito senza opzioni d'acquisto e occupandosi anche dell'ingaggio.