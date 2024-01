Il Milan di Coppa Italia: questa sera a San Siro contro l'Atalanta quattro novità rispetto a Empoli. La diretta tv

Milano, 10 gennaio 2024 – Oltre 60mila gli spettatori previsti questa sera alle 21 a San Siro per sostenere il Diavolo nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini, competizione che il Milan non vince dal 2003. La partita di questa sera rappresenta essere un crocevia decisivo per la stagione del club di via Aldo Rossi che punta a restare in corsa in campionato, Coppa ed Europa League e che sarebbe lo sprint giusto per affrontare un gennaio intenso con i match contro Roma, Udinese e Bologna. Passare in semifinale, poi, permetterebbe ai rossoneri di riscattarsi dal ko al Gewiss Stadium dello scorso 9 dicembre contro la Dea (3-2 il finale): “Siamo molto carichi per la sfida contro l'Atalanta, specialmente dopo che abbiamo perso contro di loro in campionato. Abbiamo dunque l'opportunità di giocare nuovamente contro di loro ed ottenere una vittoria. Siamo motivati” le parole di Loftus-Cheek. Ad attendere la vincente di questa sera ci sarà la Fiorentina, dopo il successo di ieri sera ai calci di rigore contro il Bologna.

Ultimissime

Pioli opterà per quattro cambi rispetto all'ultima trasferta di campionato sul campo dell'Empoli: non sarà a disposizione Alessandro Florenzi per infortunio, e al suo posto la scelta ricadrà su Alex Jimenez, mentre Gabbia darà il cambio a Kjaer in difesa. Musah, invece, giocherà a centrocampo al posto di Adli e, infine, al centro del tridente ci sarà Jovic, con Giroud che partirà dalla panchina dove è pronto ad accomodarsi anche l'ultimo colpo di mercato, Filippo Terracciano, che indosserà la maglia numero 38.

Mercato

Dopo Terracciano e il ritorno di Gabbia, il Diavolo cerca il terzo colpo in difesa in questo mercato di gennaio e hanno intensificato i contatti per Brassier del Brest. Tramontato Dragusin, la pista Buongiorno appare in salita: dopo che in estate era stato vicino all'Atalanta (ma scelse di rimanere al Torino) il capitano granata classe 1999 (3 gol e un assist nelle sedici partite di Serie A di questa stagione) è finito nei radar rossoneri e della Juventus, con i rossoneri pronti a mettere sul piatto un nome gradito al Toro come quello dell'attaccante Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza, ma il numero uno Cairo pare voglia tenersi stretto Buongiorno, che con il Torino ha un contratto fino al 2027. Nella giornata di ieri, invece, Matija Popovic è atterrato a Milano ma prima della firma con il Diavolo ci sono ancora dei dettagli da sistemare: l'accordo di massima con il giovane attaccante serbo, che inizierebbe aggregandosi alla Primavera di Abate, è stato trovato da tempo, ma c'è ancora da trovare la quadra sulle commissioni chieste dagli agenti dell'ex Partizan Belgrado che qualche giorno fa ha compiuto 18 anni. Se arrivasse la fumata bianca il serbo andrebbe a occupare il secondo e ultimo slot relativo ai calciatori extracomunitari.

Probabile formazione

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Pulisic, Jovic, Leao. A disp: Nava, Mirante, Gabbia, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka, Giroud. All. Pioli.

Dove vederla

Milan-Atalanta, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv su Canale 5 e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.