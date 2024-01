Milan-Atalanta di Coppa Italia, le formazioni ufficiali: a San Siro in palio la semifinale. Partita live alle 21

Milano, 10 gennaio 2024 – Milan e Atalanta cercano il pass per la semifinale di Coppa Italia. Alle 21 rossoneri e bergamaschi si sfidano a San Siro: la squadra di Pioli si presenta alla gara dopo la vittoria per 3-0 in campionato sul campo dell’Empoli e adesso non vuole affatto accontentarsi. I nerazzurri di Gasperini arrivano dal pareggio contro la Roma e puntano forte sulla Coppa Italia. Chi vince affronterà la Fiorentina, che martedì sera ha sconfitto il Bologna ai rigori.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalcini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini.

Milan-Atalanta live alle 21

Dove vedere la partita in tv

La partita è trasmessa in diretta alle 21 su Canale 5. In streaming è visibile su Mediaset Infinity