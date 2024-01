Atalanta, rebus portieri contro il Milan: gioca Musso o Carnesecchi?

Bergamo, 10 gennaio 2024 – È rebus portiere per l’Atalanta in vista della sfida serale al Meazza contro il Milan per i quarti di finale di Coppa Italia. Teoricamente stasera a difendere la porta nerazzurra toccherebbe a Juan Musso, scalato a “secondo” in campionato da un mese. L’ultima partita dell’argentino in veste titolare in campionato è stata proprio contro il Milan, nella vittoria interna per 3-2 dello scorso 9 dicembre.

Da allora ha giocato sempre il 23enne Marco Carnesecchi, che sta dimostrando ottime prestazioni e che domenica sera a Roma ha compiuto una serie di interventi positivi. Musso ha goduto invece di un’occasione mercoledì scorso negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, in un match a senso unico, dove non ha effettuato praticamente nessun intervento.

Le parole di Gasperini in conferenza stampa

Stasera a San Siro dovrebbe toccare all’argentino ma il condizionale è d’obbligo, perché il tecnico Gian Piero Gasperini ha ribadito in conferenza stampa che non ci sono gerarchie definite e la scelta si effettua di partita in partita in base al momento di forma dei due portieri: “Stanno avendo una serie di partite entrambi, Musso ha fatto bene quando ha giocato, anche meglio degli anni passati. Anche Carnesecchi ha fatto una buona partita contro la Roma, io cerco di seguire il momento”.Quindi, si evince da queste parole, potrebbe giocare ancora Carnesecchi.

Intanto aumentano i rumors su una possibile cessione in questa sessione invernale di Musso, nel mirino all’estero dai turchi del Galatasaray alla ricerca di un portiere esperto e affidabile per rimpiazzare l’ex laziale Muslera in uscita, essendo in scadenza contrattuale a giugno. Affare che si potrebbe concretizzare in estate ma Musso potrebbe chiedere di andarsene prima, per tornare titolare e avere visibilità anche per la sua nazionale.

Probabile formazione

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Miranchuk. A disposizione: Carnesecchi, Rossi; Palomino, Hien, Toloi; Holm, Zortea; Pasalic; Muriel, Scamacca. All. Gasperini