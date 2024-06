Milan, Emerson Palmieri in caso di addio di Theo Hernandez

Milano, 18 giugno 2024 – Il Milan valuta Emerson Palmieri in alternativa a Theo Hernandez. Il rinnovo del francese, in scadenza nel 2026, verrà discusso dopo gli Europei: il terzino sinistro percepisce attualmente un ingaggio da 4,5 milioni e vorrebbe portarlo intorno ai 7. I rossoneri, per voce di Ibrahimovic, si erano detti certi di una sua permanenza, mentre il giocatore ha preso tempo: "Vedremo più avanti, ora sono concentrato sulla Nazionale". Così la società di via Aldo Rossi pensa a un eventuale sostituto per la fascia sinistra, visto l'interesse del Bayern Monaco in caso di partenza di Alphonso Davies (con cui i tedeschi trattano comunque per la permanenza) verso il Real Madrid. E attenzione anche e proprio agli spagnoli se il canadese non dovesse arrivare: per Theo si tratterebbe di un (gradito) ritorno.

Dunque, lavori in corso per tutelarsi. Emerson Palmieri è stato seguito in stagione ed è sotto contratto con il West Ham fino al 2026, con opzione di rinnovo per un altro anno. Gioca nel club inglese da due anni: 81 presenze, 3 gol e 4 assist. Campione d'Europa nel 2021 con la Nazionale italiana (30 partite in azzurro, ultima convocazione nel marzo del 2023), è stato acquistato dagli Hammers per 18 milioni circa. In passato Pamieri ha giocato con l'Olympique Lione (una stagione) e con il Chelsea (quattro stagioni). In Italia ha indossato le casacche della Roma (ma non quando c'era in panchina Paulo Fonseca) e del Palermo che lo aveva prelevato dal Santos in Brasile.