Sospiro Milan, Leao e Pulisic a disposizione per la sfida con l’Empoli

Milano, 28 novembre 2024 - Sospiro di sollievo per il Milan: Rafa Leao e Christian Pulisic si sono regolarmente allenati questa mattina a Milanello. Le condizioni dei due giocatori avevano destato qualche timore in coda al match di Champions vinto contro lo Slovan Bratislava.

Pulisic aveva infatti chiesto il cambio per poi dichiarare: "Sto bene, sono uscito per precauzione". L'attaccante, rientrato affaticato dagli impegni con la nazionale statunitense, era stato tenuto a riposo contro la Juventus ed era entrato soltanto nell'ultima mezz'ora. Solo un fastidio muscolare, dunque, superato: ieri ha sostenuto l'intera seduta con il resto della squadra.

Idem per Leao: il portoghese aveva subito una contusione nell'ultima partita di campionato contro la Juventus, mentre a Bratislava era entrato nella ripresa e al triplice fischio era apparso ancora acciaccato. Anche lui, comunque, si è allenato in gruppo e si candida, insieme a Pulisic, per una maglia da titolare sabato a San Siro (ore 18) contro l'Empoli.

Alvaro Morata, 32 anni

In campionato rientrerà anche Morata, fuori in Champions per squalifica. Settimana prossima, invece, dovrebbe rivedersi in allenamento anche Bennacer (Ibrahimovic dixit) assente da più di due mesi per una lesione muscolare. In infermeria, insieme al lungodegente Florenzi, c'è poi Jovic.

Martedì mattina, a Belgrado, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. Il centravanti rimarrà ancora qualche giorno in patria, poi tornerà a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane.