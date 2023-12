Milan-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv

Milano, 2 dicembre 2023 – Reduce dal pesante – nei numeri e nella sostanza – ko patito in Champions League contro il Borussia Dortmund, il Milan prova a voltare pagina e si rituffa nel campionato di Serie A dove questa sera, alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport), è atteso da un impegno casalingo ma tutt’altro agevole in casa contro il Frosinone, che occupa attualmente la nona posizione in classifica con 21 punti e si presenta all’appuntamento di San Siro dopo aver piegato il Genoa all’ultimo respiro grazie al gol di Monterisi: “Dovremo opporci al Frosinone con un livello di gioco alto” ha spiegato mister Stefano Pioli, che poi ha elogiato il collega Di Francesco: “Sta svolgendo un ottimo lavoro e il Frosinone si presenterà a San Siro con fiducia ed entusiasmo, ma noi abbiamo voglia di dare continuità al successo ottenuto contro la Fiorentina, perché ci sono ancora tanti punti da fare. Dovremo mettere in campo il nostro modo di giocare. Sappiamo che a loro piace paleggiare e dovremo essere molto attenti in fase di non possesso e un po’ più bravi a leggere le varie fasi della gara”. A complicare le cose al tecnico rossonero c’è però una situazione infortunati a dir poco emergenziale: “Sono sicuro che a breve questa situazione migliorerà e finirà l’emergenza. Siamo in emergenza davanti e dietro ma abbiamo soluzioni”. La buona notizia è invece il ritorno tra i convocati di Ismael Bennacer 200 giorni dopo l’infortunio al ginocchio, il quale partirà però dalla panchina. Pioli opterà ancora una volta per il 4-2-3-1 con Maignan tra i pali, schermato da Calabria, Tomori, Theo Hernandez – nell’insolita veste di centrale – e il 2005 Bartesaghi sulla corsia di sinistra. Mediana muscolare e fantasiosa con Reijnders e Musa, mentre sulla trequarti ci saranno Chukwueze – tra i più positivi contro il Borussia – Loftus Cheek e Pulisic che supporteranno la punta Jovic, con Giroud che potrebbe subentrare a gara in corso.

Le possibili scelte di Di Francesco

Dall’altra parte, invece, come detto il Frosinone si presenterà alla gara con il cuore molto più leggero e la consapevolezza di essere una delle sorprese di questo primo terzo di stagione, ma anche con la voglia di stupire ancora: “Come sempre, entrambe le squadre punteranno a fare una gara importante - ha spiegato mister Eusebio Di Francesco -. È sempre così. Noi riusciremo a recuperare Mazzitelli ma Galli e Brescianini hanno dei problemi e anche Marchizza lo perderemo per qualche tempo. Rispetto alla gara di domenica, potremo aggiungere un po’ più di concretezza, che un po’ ci è mancata fuori casa nonostante le buone prestazioni. Nei vari momenti della gara dovremo essere più attenti in difesa e precisi in attacco”. Il tecnico dei ciociari, nonostante le difficoltà che stanno attraversando i rossoneri, vuole tenere alta la guardia dei suoi: “I tifosi staranno vicini alla squadra. Ne sono certo. Non stanno vivendo un momento disastroso, ma di difficoltà per via dei tanti infortuni. Sono una squadra viva con delle assenze. Contro il Dortmund hanno perso ma hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio e poi recuperarla”. Di Francesco opterà per un 4-2-3-1 speculare a quello dei rossoneri e dovrà fare i conti con le assenze di Marchizza e Lirola nel pacchetto arretrato davanti a Turati, che sarà quindi composto da Monterisi, Okoly, Romagnoli e Oyono. A presidiare la mediana al fianco di Barrenechea dovrebbe invece esserci Garritano, mentre Soulè, Reinier e Ibrahimovic dovrebbero agire a supporto della punta Cheddira. Orari e dove vederla in TV: la gara sarà trasmessa sabato 2 dicembre alle ore 20.45 su DAZN e Sky Sport Calcio

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Bartesaghi; Reijnders, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic. All. Pioli Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Garritano, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco