Giroud cuore rossonero: l’esultanza sui social dopo la vittoria del Milan nel derby

Milano, 23 settembre 2024 – Nel momento più difficile della stagione, il Milan è riuscito a trovare la vittoria più importante, sconfiggendo l’Inter nel derby e agguantando proprio i nerazzurri in classifica. Per i rossoneri, però, la vittoria di ieri non si può ridurre ad un semplice discorso legato alle posizioni nel tabellone della Serie A. Grazie al successo per 2-1 sui cugini nerazzurri, il Milan è tornato a vincere un derby dopo più di due anni: era il 5 febbraio 2022 quando “si girava Giroud” e regalava la vittoria in rimonta al Diavolo, permettendogli di aumentare la consapevolezza di poter raggiungere un risultato storico. Dopo quel derby il Milan collezionò 10 vittorie e 4 pareggi, che, al termine della stagione, significarono vittoria del Campionato di Serie A, il diciannovesimo della storia del club. L’eroe di quel derby fu proprio Olivier Giroud, attaccante francese, che ribaltò l’1-0 di Ivan Perisic con una doppietta segnata in appena 3 minuti, al 75’ e al 78’.

Da quel momento in poi, nacque la frase iconica “Si è girato Giroud”, e l’attaccante diventò un vero e proprio idolo di tutto il popolo rossonero. Ieri in campo non c’era Giroud, ma Abraham e Morata, anche se i giocatori rossoneri ad andare in gol sono stati Pulisic e Gabbia: il primo ha trovato la rete dopo aver rubato il pallone dai piedi di Mkhitaryan e aver seminato mezza difesa dell’Inter, mentre il secondo ha trovato il gol decisivo all’88’ sul cross perfetto di Reijnders, staccando più in alto di tutti e insaccando il pallone alle spalle di Sommer, che non ha potuto fare altro che guardare la sfera terminare la sua corsa in rete. Nonostante non fosse della partita, però, Olivier Giroud ha comunque voluto far sentire la sua vicinanza al popolo rossonero, condividendo una storia su Instagram che ritraeva Gabbia esultare dopo il gol decisivo. Il francese, inoltre, ha aggiunto anche la scritta “Sempre Milan”, in modo da dimostrare come, nonostante si trovi dall’altra parte dell’oceano Atlantico, non ha dimenticato i suoi ex tifosi, e nelle sue vene scorra ancora il sangue rossonero. La vittoria di ieri rilancia il Milan e soprattutto Fonseca, che in tanti davano per spacciato alla vigilia del derby: il successo nella stracittadina può essere una scossa per i rossoneri, che ora devono continuare su questa strada e far dimenticare ai tifosi il terribile inizio di campionato, che ha visto, tra l’altro, la sconfitta pesante contro il Parma alla seconda giornata di campionato e il passo falso in Champions contro il Liverpool.