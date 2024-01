Milan-Roma in diretta alle 20.45. Formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Mourinho. Dove vedere la partita in tv

Milano, 14 gennaio 2024 – Il piatto forte della ventesima giornata di Serie A è senza dubbio la sfida tra Milan e Roma – due squadre in cerca di riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia - in programma questa sera alle 20.45 a San Siro (match in diretta su DAZN). Proprio di riscatto ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia mister Stefano Pioli, che non ha voluto chiudere la porta che conduce allo scudetto: “Abbiamo il dovere di riscattarci e farlo anche per i nostri tifosi che pure contro la Roma ci seguiranno in tantissimi. Dobbiamo però avere anche l’occasione di affrontare ogni gara sapendo di poterla vincere. Nelle ultime gare abbiamo un buon ritmo e solo Inter e Juventus hanno saputo fare meglio, un punto in più. Se veramente vogliamo rientrare nella corsa scudetto dobbiamo accelerare tanto. Tra quattro mesi ci saranno gli scontri diretti e da qui a quel momento dovremo accelerare, anche se, qualora Inter e Juve continuassero a correre così, arriveremmo probabilmente terzi”. Al momento, il bicchiere rossonero è però ancora mezzo vuoto e l’obiettivo è migliorare i 39 punti del girone di andata: “Mezzo vuoto perché abbiamo avuto un mese e mezzo di calo e possiamo fare più punti di quelli fatti all’andata: “Dobbiamo avere un obiettivo ben preciso che è migliorare i 39 punti dell’andata, così potremmo blindare il terzo posto. Questa squadra lo può fare”. Il tecnico rossonero non si fa ingannare dai 10 punti in più dei giallorossi: “Mourinho dice che siamo da scudetto? È furbo e scaltro, esalta sempre gli avversari prima di una partita. La classifica non si porta sul campo. La Roma è esperta, fisica e ha qualità”.

Le scelte di Mourinho

Dall’altra parte c’è una Roma nell’occhio del ciclone visto il periodo a dir poco delicato che sta attraversando e reduce dalla cocente delusione del derby di Coppa Italia perso. José Mourinho non ha però rinunciato alla consueta ironia e, oltre ad aver, come detto, inserito il Milan nella lotta scudetto, a qualche stoccata: “Abbiamo avuto due periodi difficili in stagione: quello delle prime tre gare in cui abbiamo fatto un punto, non ne abbiamo persi otto perché in quel momento avevamo tanti giocatori importanti assenti e quello di adesso. Siamo a quattro punti dalla Champions giochiamo contro Fiorentina, Atalanta, Juve, derby, e Milan con tante assenze. Non credo però sia giusto interpretare questo come un momento di difficoltà. Non abbiamo un potenziale paragonabile a quello delle prime quattro della classifica. I nostri tifosi sono i più incredibili che abbia mai conosciuto, ma si crede che io sia José Harry Potter Mourinho, che io alzi le aspettative, stiamo lottando per qualcosa di difficile, ma nessuno ci dirà che non possiamo”.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Roma (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho (squalificato).

Milan-Roma live alle 20.45

Dove vedere la gara

La partita è trasmessa domenica 14 gennaio alle 20.45 su Dazn.