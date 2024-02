Oggi a milano. Rafa Leao presenta il suo libro ai fan. Una vita per il pallone la moda e la musica

Oggi alle 18 presso lo store Mondadori in Piazza Duomo a Milano, Rafael Leao presenterà il suo nuovo libro "Smile": pre acquistando la copia autografata del libro, i fan del talento portoghese riceveranno il pass per l’accesso esclusivo all’incontro con l’attaccante del Milan (fino ad esaurimento posti disponibili). A moderare l’incontro sarà Xavier Jacobelli mentre il numero 10 racconterà il perché di questa nuova avventura editoriale in cui regala, tra aneddoti sul diciannovesimo scudetto, Zlatan Ibrahimovic, i suoi compagni di squadra e anche Paolo Maldini, tante rivelazioni sulla sua vita privata, sulla grande passione per la musica, quella trap in particolare, e l’amore per la moda, che l’ha reso ormai un’icona trendy di sport ma anche di stile.

Un viaggio emozionante dove Rafa sveste i panni del giocatore di calcio per avvicinare il proprio pubblico tramite confessioni mai dette e riflessioni su grandi temi come la fama che l’ha travolto negli ultimi anni. Tanti i ricordi, poi, delle sue prodezze in campo ma anche del duro lavoro per raggiungere il successo: "Sorrido perché Dio mi ha dato un dono incredibile e fino a questo momento il lavoro che ho fatto – perché ho fatto tantissimo lavoro – è stato ripagato da questo successo". Il sorriso inconfondibile di Leao, ormai diventato celebre non solo tra i tifosi del Diavolo ma tra tutti i seguaci del lusitano, è l’immagine che meglio lo descrive nella sua spontaneità.

Il.Ch.