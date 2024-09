Monza-Inter, Inzaghi: "Buon approccio ma avremmo dovuto essere più rapidi nella ripresa"

Monza, 15 settembre 2024 – Rallenta la corsa dell’Inter che all’U-Power Stadium viene fermata sull’1-1 dal Monza padrone di casa e manca il controsorpasso al Napoli ora primo in solitaria con nove punti. Con la sfida contro il Manchester City e il derby di campionato sullo sfondo, i nerazzurri sono apparsi più in palla nei 45’ iniziali, nei quali hanno creato importanti palle gol con Dimarco, Frattesi e Lautaro Martinez, senza tuttavia concretizzarle e senza riuscire ad imporre ritmi alti. Il Monza ha quindi saputo aspettare il suo momento, coprendosi con ordine, salendo di colpi nella ripresa e colpendo con il neoentrato Dany Mota a 9’ dalla fine. Un vantaggio che ha pungolato i nerazzurri, che nel finale hanno avuto un ruggito d’orgoglio e sono riusciti a pareggiare i conti grazie a Dumfries. A fine gara, ai microfoni di DAZN, cerca comunque di trovare aspetti positivi, tra cui il buon approccio iniziale, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi: “La squadra ha avuto un buon approccio. Nei primi 20’ abbiamo creato parecchio e avremmo dovuto essere più bravi e sbloccarla. La partita dello scorso anno era stata simile a questa ma avevamo avuto la capacità di segnare subito. Stasera non ci siamo riusciti. La palla di Dimarco e il colpo di testa di Lautaro sono occasioni importanti. Dopo i primi 20’ siamo stati più lenti nel far girare il pallone e abbiamo avuto poca qualità nell’ultimo passaggio. Avremmo dovuto cercare di tirare anziché cercare l’imbucata per il compagno. Siamo stati meno lucidi del solito. Chiaramente ci sono poi anche gli avversari. Il Monza si difendeva basso e ha giocato un’ottima partita. Avremmo dovuto essere più bravi a indirizzarla a nostro favore. Nella ripresa siamo stati un po’ troppo lenti e abbiamo nel momento in cui sembravamo poter avere la meglio abbiamo preso un Eurogol. Siamo stati bravi anche nel mantenere le distanze, ma come detto andava fatto di più”. Positiva la reazione finale: “Siamo stati bravi e poi abbiamo avuto un buon pallone finale con Frattesi. Si va avanti”. Bicchiere senza dubbio mezzo pieno, invece, per il tecnico dei brianzoli Alessandro Nesta che ha elogiato la prestazione della squadra: “Sono contento della prestazione perché questi ragazzi si impegnano. Se prima della partita mi avessero chiesto di firmare per il pari lo avrei fatto, poi, però, per come si è messa ci resta un po’ di rammarico. Credo che la strada sia giusta. Oggi abbiamo giocato più bassi e siamo stati comodi, in altre occasioni giocheremo più alti, ma vedo una squadra che migliora e sono fiduciosa”. Ancora sulla gara: “Avevamo preparato la partita per giocare un po’ più alti. Siamo stati lì e a tratti abbiamo anche giocato ed è arrivato un buonissimo risultato”. Sul gol subito: “Se il cross non fosse stato deviato, non sarebbe arrivato lì. C’è anche un po’ di sfortuna. I ragazzi erano tosti. Oggi ho fatto solo due cambi e mi dispiace per chi non ha giocato ma magari in altre occasioni opterò per più sostituzioni”.