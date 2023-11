Monza-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Il Monza per compiere un'altra impresa contro la Vecchia Signora e confermarsi imbattuto in casa. La Juventus per riprendere a vincere dopo l'1-1 con l'Inter, sognando l'aggancio (o addirittura il sorpasso) in vetta alla classifica, in caso di stop dei nerazzurri a Napoli. All'U-Power Stadium va in scena, in occasione della 14esima giornata di Serie A, il confronto fra i brianzoli, nona forza del torneo, e i piemontesi, che occupano invece la seconda posizione in classifica. Un match che, nonostante la differenza di valori delle due rose e in graduatoria fra le squadre, non si annuncia affatto una passeggiata per la Vecchia Signora, come dimostrano le gare contro i biancorossi della passata stagione.

I precedenti

Il Monza ha vinto entrambe le partite di Serie A disputate contro la Juventus e potrebbe diventare la prima formazione a ottenere tre successi in tutte le prime tre sfide contro i bianconeri nella competizione. L’ultima formazione a sconfiggere tre volte di fila la Vecchia Signora in Serie A in ordine di tempo è stata il Parma (maggio 2011). Le uniche squadre capaci di rimanere imbattute nelle prime tre partite di Serie A disputate contro la i bianconeri sono state la Lucchese nel 1937, il Vicenza nel 1947, il Cagliari nel 1966 e l'Avellino nel 1979. Dato l’1-0 del 18 settembre 2022, in caso di affermazione del Monza, la Juventus diventerebbe la terza squadra mandata al tappeto due volte in casa dai brianzoli in Serie A, dopo Empoli e Salernitana. Madama è rimasta imbattuta nelle ultime tre partite di Serie A contro squadre lombarde (1V, 2N) e non fa meglio da una serie di 22 collezionata tra dicembre 2016 e marzo 2020 (16V, 6N). Sorridono, invece, ai bianconeri i precedenti in Coppa Italia: cinque incroci, tre vittorie e due pareggi.

Le parole di Palladino

"Vogliamo restare imbattuti in casa, questo è il nostro focus per domani sera”, sono le parole alla vigilia della sfida di Raffaele Palladino, tecnico del Monza. “La nostra mentalità deve essere quella di giocarsela con tutti, con ambizione di fare sempre meglio, ma senza obiettivi. Sarà difficilissimo ripetere quanto fatto nello scorso campionato, credo che si tratti di un’impresa irripetibile ma lavoreremo per riuscirci. Ho avuto la fortuna di giocare nella Juventus, conosco il DNA di tutte le componenti di quella società che ambisce sempre a vincere lo scudetto. Sarà sempre così per loro, ogni stagione. Allegri? Ho avuto il piacere di conoscerlo a una cena, abbiamo un bellissimo rapporto, è una persona eccezionale e lo ringrazio. Ha ragione: è una fortuna per un allenatore avere al fianco un dirigente come Adriano Galliani, che ti stimola ad alzare l’asticella e curare ogni dettaglio”.

Le dichiarazioni di Allegri

"A Monza non sarà semplice e lo sappiamo dallo scorso anno: sono l’unica squadra che nel campionato passato ha tolto sei punti alla Juventus e non abbiamo mai trovato la via del gol contro di loro", sono invece le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri. "Sarà una partita difficile e per noi è importante dare seguito a quello che è stato il pareggio con l’Inter in casa. Se sottovalutassimo la sfida commetteremmo un inspiegabile errore di poca maturità, sappiamo quali sono i nostri limiti, il gruppo è coeso e abbiamo una buona classifica, ma non abbiamo fatto ancora niente e sappiamo che nel calcio non puoi permetterti di mollare. Mancano sei gare alla fine del girone d’andata - quattro trasferte e due scontri diretti in casa - dobbiamo fare un passettino alla volta. Dobbiamo guardare sempre la quinta in classifica e bisogna scappare e allontanarsi dalle squadre che ci sono dietro. Questo però non si può fare con il risultato di una singola partita: il campionato è una crociera, non una gara di velocità. Essere a due punti dall’Inter è un motivo di orgoglio, ma ancora non abbiamo conquistato nulla". Sulle caratteristiche del Monza e di mister Palladino, Allegri aggiunge: "Domani affrontiamo una squadra con buoni giocatori e ben guidata che ha messo in difficoltà tante squadre, lo dicono i numeri. Il Monza, come spesso capita nel calcio, dimostra che la differenza la fa soprattutto la fase difensiva: nelle ultime dieci partite per tre volte non hanno subito reti e nelle altre sette ne hanno incassato soltanto uno. Difendono tutti insieme, uniti, sarà una gara difficile. Palladino sta facendo molto bene e sono certo che nella crescita e nell’evoluzione possa solamente migliorare, non parlo solo di campo ma anche fuori: può fare un’ottima carriera. Anche per questo in campo dovremo essere la Juventus che è stata nelle prime 13 giornate, perché non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno: abbiamo grande rispetto per tutti e il nostro compito è fare delle prestazioni di squadra come fatto finora, indipendentemente dalla gara con l’Inter".

Le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

La designazione arbitrale

Sarà Michael Fabbri di Ravenna a dirigere Monza-Juventus. A coadiuvarlo, gli assistenti Marcello Rossi di Biella e Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale Antonio Giua di Olbia. VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo; AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Orario e dove vedere l'incontro

La sfida fra Monza e Juventus va in scena domani, venerdì 1 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv, sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su smartphone e tablet.

