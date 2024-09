Un eurogol di Castro decide Monza-Bologna. Primo successo per Italiano

Monza, 22 settembre 2024 – Il Bologna centra la prima vittoria stagionale battendo il Monza. Finisce 1-2 per i rossoblù, che aprono le danze con Urbanski e le chiudono con Castro, in mezzo il gol dell’1-1 provvisorio di Djuric. Ancora a secco di successi la formazione di Nesta.

Djuric risponde a Urbanski

Il primo squillo del match porta la firma dii Ndoye, sinistro da posizione defilata che trova la risposta di Turati. Al 10’ Pedro Pereira impatta di testa dopo essere stato lasciato completamente libero dalla difesa del Bologna: Ravaglia alza in corner. Al 12’ chance per Bianco con il destro dal limite dell’area: palla a lato di poco. A metà primo tempo la sblocca il Bologna: cross con il contagiri di Lykogiannis per l’inserimento di Urbanski, Carboni va a vuoto e il polacco di testa beffa Turati. Lo stesso Urbanski va vicino al bis al 31’: stop di petto e sinistro al volo, fuori di poco. Al 44’ pareggia il Monza: Maldini calcia in maniera non irresistibile dal limite dell’area, Ravaglia si fa sfuggire la palla e Djuric non lo perdona, all’intervallo è 1-1.

Un super gol di Castro la decide

La ripresa si apre con una buona chance per Castro, ma il suo mancino viene respinto da Turati. Reazione Monza al 51’ con Bianco che ci prova con il mancino: fuori di poco. Passano cinque minuti e il Bologna torna a farsi vedere in avanti con Ndoye, che ci prova con il destro sul primo palo: attento ancora una volta Turati. Che però non può nulla all’80’ quando Castro sale in cattedra: dopo aver ricevuto da Freuler, l’argentino si sistema palla sul destro e dai 25 metri lascia partire un bolide che si infila sotto l’incrocio dei pali. Il Monza si riversa in avanti a caccia del gol del 2-2 che non arriva: vince il Bologna, è il primo successo stagionale dei rossoblù!