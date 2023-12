Napoli-Inter, segui la diretta

Napoli, 3 dicembre 2023 – Napoli e Inter scendono in campo questa sera alle 20,45 per la 14 giornata del campionato di Serie A. Una sfida d’alta quota fra i campioni d’Italia in carica e i nerazzurri, finalisti dell’ultima Champions League. Un match ricco di significati perché sulla panchina del Napoli siede, per la prima volta allo stadio Maradona, Walter Mazzarri (ex Inter) che due settimane fa ha sostituito l’esonerato Rudi Garcia. Un match fondamentale per gli azzurri per rientrare nella corsa scudetto e comunque mantenere una posizione Champions. L’Inter invece ha il compito di non perdere distanza dalla Juve che con la rocambolesca vittoria per 1-2 a Monza si è portata in testa con un punto di vantaggio sui nerazzurri.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Segui la diretta