Napoli, Conte: "Siamo in fase di ricostruzione: buona la base, benissimo i nuovi"

Napoli, 27 settembre 2024 - Missione compiuta, con lode e bacio accademico: il Napoli avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove troverà la Lazio, e lo fa rifilando un pokerissimo al Palermo grazie alle reti di Ngonge, autore di una doppietta, Juan Jesus, Neres e McTominay. Per la gioia di Antonio Conte, che si gode l'ottima prova dei suoi.

Le dichiarazioni di Conte

Intervenuto ai microfoni del dopopartita, il tecnico azzurro esprime la propria approvazione verso l'approccio dei suoi in una gara-trappola contro una squadra di categoria inferiore. "Mi è piaciuto come i ragazzi hanno affrontato la sfida: mi sono piaciute la voglia, la determinazione e anche la cattiveria. Avevamo l'obiettivo di passare il turno e lo abbiamo raggiunto come ci eravamo promessi prima del match". Eppure, anche a fronte di un 5-0, seppur aiutato dall'espulsione comminata al rosanero Vasic, Conte trova qualche neo da correggere per il futuro. "Ci sarà sempre da lavorare per limare alcuni difetti". Dopo questa piccola tiratina d'orecchie generale, l'allenatore passa in rassegna ciò che di positivo hanno messo in campo i suoi ragazzi, schierati dall'inizio con un fitto turnover. "Non mi piace fare una classifica su chi abbia giocato meglio. Quello che apprezzo di più è il gruppo, che è sano, coeso e formato da brave persone. Faccio un applauso ai nuovi, che si sono integrati benissimo, ma in generale lavoriamo bene e questo si può percepire in campo". Poi un'analogia, per la verità non la prima, tra la sua Inter e il suo Napoli. "Quando arrivai in nerazzurro c'era molto da ricostruire e la stessa cosa sta accadendo ora qui. Stiamo lavorando su una vecchia base alla quale abbiamo aggiunto ragazzi nuovi, come McTominay, Gilmour, Buongiorno, Spinazzola e gli altri, che hanno portato energia nuova. C'è bisogno di tempo per amalgare la rosa e avere tutta la settimana a disposizione - conclude Conte - ci aiuta molto in questo".

Le dichiarazioni di Dionisi

Dall'altro lato, nonostante il pronostico infausto già alla vigilia, mastica amaro Alessio Dionisi, che trova anche un episodio a detta sua da rivedere nell'ottica dell'intera partita. "Ho visto il rosso a Vasic, ma non ho visto una linea univoca in tutta la partita e non parlo solo di oggi. Alcuni episodi penso siano stati giudicati in fretta". Detto ciò, il tecnico rosanero prova ad analizzare la scoppola rimediata dal suo Palermo, tirando però sempre in ballo gli episodi a suo dire tutti contrari. "Siamo stati imprecisi, ma c'eravamo dentro la partita. Abbiamo preso un palo e abbiamo protestato tanto per quello che poteva essere un rigore. Le decisioni hanno influito sul risultato, ma adesso dobbiamo guardare avanti e pensare al campionato: potevamo far meglio stasera - ammette Dionisi - ma i nostri obiettivi stagionali sono altri".

Leggi anche - Europa League, Roma-Athletic Club 1-1