Kvaratskhelia-Psg, ci siamo. L’offerta: al Napoli 80 milioni compreso Skriniar

Napoli, 9 gennaio 2025 – La notizia è clamorosa: Khvicha Kvaratskhelia è vicino a lasciare il Napoli. Secondo quanto riportano i media francesi, il Paris Saint Germain è tornato prepotentemente alla carica per l’esterno georgiano, mettendo sul piatto una cifra che oscilla tra gli 80 e i 90 milioni di euro, compreso il cartellino dell’ex difensore dell’Inter Milan Skriniar, finito fuori dai piani del tecnico Luis Enrique.

Il Psg, che già la scorsa estate aveva tentato l’assalto al numero 77 azzurro, avrebbe individuato nel talento del Napoli il sostituito di Randal Kolo Muani, nel mirino della Juventus in questo mercato invernale.

Attenzione però anche alla concorrenza del Manchester United, che vedrebbe in Kvaratskhelia il sostituto ideale di Marcus Rashford, ormai in rotta con i Red Devils. Lo stesso attaccante inglese, che piace moltissimo al Milan, potrebbe diventare pedina di scambio con i partenopei per il georgiano all'Old Trafford.

Il tecnico Antonio Conte avrebbe già dato il benestare alla cessione di Kvara, autore di una prima parte di stagione non proprio brillantissima, anche alla luce dell’esplosione di Neres. Con i soldi incassati dalla cessione del georgiano, che fino a poche settimane fa sembrava in procinto di rinnovare, il club azzurro cercherà di rinforzare ancora di più la rosa: tra gli obiettivi Federico Chiesa, che fatica ad ambientarsi al Liverpool, ed Edon Zhegrova, esterno kosovaro del Lille.

Sullo sfondo c’è anche Davide Frattesi: il centrocampista azzurro vorrebbe lasciare l’Inter perché poco utilizzato da Simone Inzaghi. Marotta è stato chiaro: servono 45-50 milioni. Per Conte sarebbe la pedina giusta per completare il centrocampo, quindi non è da escludere una possibile offerta. Nel caso ci sarebbe da superare la concorrenza della Roma.