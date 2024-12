Napoli-Lazio, Baroni: "Siamo felicissimi, ma piedi per terra: a scendere è un attimo"

Napoli, 8 dicembre 2024 - Giovedì sera l'eroe dell'Olimpico era stato Noslin con una tripletta che ha portato la sua Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove ci sarà una tra Inter e Udinese: oggi l'olandese parte dalla panchina ma ci mette comunque lo zampino nel gol (e che gol) di Isaksen che vale il secondo successo dei biancocelesti contro il Napoli nel giro di pochi giorni. E stavolta gli azzurri, che perdono la vetta della classifica appannaggio dell'Atalanta, senza dimenticare il conto in sospeso per l'interruzione di Fiorentina-Inter in seguito al malore accusato da Bove, erano schierati con la miglior formazione possibile.

Le dichiarazioni di Conte

Nonostante la seconda sconfitta nel giro di tre giorni contro la stessa avversaria, Antonio Conte non fa drammi. "Anche questa partita ci ha detto che siamo sulla strada giusta. Vogliamo aggredire ogni avversario per non farlo giocare come vuole e provare poi noi a creare occasioni pericolose: c'è da migliorare da questo punto di vista, perché arriviamo lì e sbagliamo l'ultimo passaggio. Ci stiamo lavorando. Non sono dispiaciuto della prestazione: i ragazzi hanno dato tutto facendo un'ottima prova contro una Lazio che anche oggi ha dimostrato che non è una meteora. Non sono deluso: durante il percorso ci possono essere degli inciampi e probabilmente ce ne saranno altri, ma a me interessa vedere il gioco che chiedo". L'impressione è che al Napoli, in campo e fuori, spesso manchi un po' di equilibrio: Conte commenta solo il primo ambito. "Facendo pressione è normale che ci si esponga a rischi, ma io preferisco una squadra aggressiva che una arroccata dietro. Ci stiamo lavorando in questo percorso cominciato da poco e c'è ancora molto da fare".

Le dichiarazioni di Baroni

A fari spenti, proprio come la sua Lazio, Marco Baroni continua a raccogliere risultati clamorosi, seppur intervallati dal brusco risveglio di Parma: tutto apparentemente è stato cancellato dalla tre giorni vincente contro il Napoli. "Sono contento: abbiamo giocato veramente bene. Per noi questi sono degli esami contro avversari difficili e passarli significa che il nostro livello sta salendo. Questo è un gruppo che mi ha dato disponibilità fin da subito. Ci sono cultura del lavoro e voglia di migliorarsi, diventando noi stessi uno stimolo". Poi uno sguardo alla classifica. "Ci sono squadre costruite per vincere: noi proviamo a ben figurare attraverso il gioco e anche per questo non va bene innervosirsi, come successo nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo". Infine un avvertimento per la sua Lazio. "E' dura salire, mentre ci vuole un attimo a scendere. Conosco bene il campionato e le squadre che sono in vetta. Dobbiamo affrontarle con questo piglio e poi vedere alla fine cosa avremo ottenuto. Il nostro obiettivo è migliorare e posso dire che lo stiamo raggiungendo anche grazie alla crescita delle cosiddette seconde linee, che tra giovedì e stasera mi hanno dato ottime risposte".

