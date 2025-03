Napoli-Milan, dove vedere la supersfida. Formazioni: Conte punta su Raspadori.

Napoli, 30 marzo 2025 – Obiettivi decisamente differenti ma fascino da sempre inalterato per una sfida come quella tra Napoli e Milan che questa sera alle 20.45 si affronteranno allo stadio Maradona. Da una parte le ambizioni scudetto di un Napoli reduce dalla parziale frenata ottenuta al Penzo contro il Venezia prima della sosta, dall’altra un Milan che è reduce da due successi e punta a tenere viva la pur flebile speranza di agguantare un posto nella prossima Champions League o quantomeno un piazzamento che porta dritto in Europa League: “Le idee sono molto chiare – ha spiegato il tecnico dei partenopei Antonio Conte – e sarebbe un problema se così non fosse a poco più di ventiquattro ore dalla partita. C’è felicità per aver recuperato un giocatore come Neres ma anche un po’ di disappunto per il fatto che Anguissa è rientrato con qualche problema e per la perdita di Spinazzola. Sappiamo che affronteremo con rispetto ma senza paura un Milan che è squadra molto forte, ben allenata e costruita per vincere lo scudetto e che a gennaio, per cercare di arrivare in Champions ha inserito giocatori di grande qualità. Scudetto? Saremmo folli a non credere di poterlo vincere. Mancano nove giornate e siamo a tre punti dall’Inter prima della classe. Siamo lì, con i nostri pregi e difetti, in una posizione in cui nessuno si sarebbe mai immaginato a inizio stagione”. Prova a tenere alto il morale in casa Milan, invece, mister Sergio Conceiçao: “Sarà una partita difficile e molto importante per gli obiettivi che abbiamo e che non dobbiamo nascondere. Per questo sarà fondamentale il risultato. Abbiamo lavorato per vincere, ben tenendo presenti le qualità del Napoli, una squadra creata a immagine e somiglianza del suo allenatore. Hanno intensità, lucidità. Li conosciamo a memoria e ci siamo preparati tenendo presenti questi principi ma anche le nostre qualità. Siamo pronti e amo sfidare le squadre migliori come il Napoli.

Le possibili scelte di Conte e Conceiçao

Mister Antonio Conte dovrebbe far scendere in campo il Napoli con il 3-5-2: Di Lorenzo, Rrahmani, e Buongiorno formeranno il terzetto di centrali a protezione del portiere Meret. Sulle fasce, dovrebbero esserci Politano e Olivera, con Gilmour, Lobotka e McTominay a completare il centrocampo. Davanti, nonostante il recupero di Neres, dovrebbe esserci Raspadori – almeno all’inizio – a supporto di Lukaku. 4-2-3-1 ma con una formazione un po’ inedita invece per il Milan di Conceiçao che dovrebbe tenere almeno inizialmente in panchina Fofana e Leao: Walker, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez sono i quattro prescelti per comporre la linea difensiva davanti a Maignan. In mediana, invece, un po’ a sorpresa l’inedito tandem Bondo-Loftus-Cheek, mentre Reijnders; Pulisic e Joao Felix saranno i tre che agiranno sulla trequarti, alle spalle della punta che dovrebbe essere Abraham, viste anche le non perfette condizioni post-nazionali di Gimenez. Orari e dove vedere la gara: la partita Napoli-Milan, valida per il posticipo domenicale della trentesima giornata del campionato di Serie A e in programma quest’oggi, domenica 30 marzo 2025, alle 20.45, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN e DAZN 1 e in streaming su sito e app di DAZN. Probabili formazioni: Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Lukaku, Raspadori. All.: Conte. Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bondo; Reijnders; Pulisic, Joao Felix; Abraham. All.: Conceiçao