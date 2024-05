Napoli Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 11 maggio 2024 – Vedi Napoli e poi godi. Già, perché sbancando questa sera il Maradona il Bologna di Thiago, se allungasse la mano, potrebbe quasi accarezzare la Champions. Parliamo di certezza aritmetica, l’unica che si frappone tra i rossoblù e l’ufficialità di un traguardo che solo a pronunciarlo mette i brividi.

Per poter far partire i caroselli in città devono però verificarsi due condizioni: vittoria dei rossoblù a Napoli e mancata vittoria della Roma domani sul campo dell’Atalanta. Se si allineeranno questi due pianeti domani notte sotto le Due Torri potrebbero partire i caroselli.

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: un passo falso a Napoli oggi procurerebbe tutt’altri brividi lungo la schiena. Che il Bologna si giochi una fetta decisiva di Champions in casa di una squadra che un anno fa ha vinto lo scudetto a suon di record è solo uno dei tanti paradossi che rendono unico il calcio.

Basta confrontare i fatturati capovolti di rossoblù e azzurri. In campionato rispetto alla scorsa stagione il Bologna ha un saldo positivo di 14 punti. All’altro capo della graduatoria c’è proprio il Napoli, che oggi vanta un -35. Nel calcio, come nella vita, la ruota gira.

Chi a Napoli non ha la memoria corta certo ricorderà che nel 2012, alla penultima giornata, vincendo al Dall’Ara per 2-0 (gol di Diamanti e Rubin), il Bologna di Pioli negò un posto in Champions agli azzurri di Mazzarri. Sotto il Vesuvio però, più che covare voglia di rivincita, si respira un clima di mestizia da fine impero.

La prevendita si è animata nelle ultime ore, ma sarà un Maradona con larghi vuoti. C’erano pochi spettatori anche nel settembre 2016, in un Napoli-Bologna 3-1 deciso dalla doppietta di Milik, quando De Laurentiis pronunciò parole di sprezzo per il club di Saputo: "Se togliamo la minuzzaglia e facciamo una serie A a dieci squadre poi vediamo se gli stadi restano vuoti".

Chi di minuzzaglia ferisce di minuzzaglia perisce. Il no di Motta della scorsa estate allo stesso Adl, dopo sei ore di faccia a faccia con tanto di offerta della panchina, il sapore di una piccola inconsapevole ‘vendetta’ rossoblù ce l’ha. Corsi, ricorsi e ricordi.

Nel Napoli che ha recuperato in extremis Kvaratskheliaa in difesa dovrebbe trovare spazio dall’inizio Juan Jesus, il difensore che nel dicembre 2021 regalò i tre punti, in forma di autogol, a un inguaiatissimo Motta, allora sulla panchina della Spezia.

Figurarsi se uno come Thiago che si alimenta solo di presente può alambiccarsi il cervello col passato. Stasera conta solo vincere, o almeno non perdere, impresa che sulla carta appare tutt’altro che titanica considerato che il Napoli ha vinto la sua ultima partita al Maradona due mesi fa: il 2-1 con la Juve datato 3 marzo.

A proposito di Juve: espugnando Napoli il Bologna può dare un senso ulteriore alla sfida in chiave terzo posto con la Juve, in programma lunedì prossimo, 20 maggio. Ha ragione Thiago: comunque vada sarà un successo.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) :1 Meret; 22 Di Lorenzo; 13 Rrahmani; 5 Juan Jesus; 17 Oliveira; 99 Anguissa; 68 Lobotka; 24 Cajuste; 21 Politano; 9 Osimhen; 77 Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

Panchina: 95 Gollini, 14 Contini, 3 Natan, 55 Ostigard, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 8 Traorè, 18 Simeone, 29 Lindstrom, 26 Ngonge, 81 Raspadori

BOLOGNA (4-1-4-1): 28 Skorupski; 3 Posch; 26 Lucumi; 33 Calafiori; 15 Kristiansen; 8 Freuler;

7 Orsolini; 20 Aebischer; 80 Fabbian; 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Panchina: 34 Ravaglia, 23 Bagnolini, 31 Beukema, 229 De Silvestri, 4 Ilic, 22 Lykogiannis, 16 Corazza, 6 Moro, 17 El Azzouzi, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 11 Ndoye, 18 Castro, 21 Odgaard.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Orario e tv

La partita si giocherà alle 18 al Maradona; si potrà seguire in diretta su Dazn, Sky 202 e 251.

Segui la diretta dalle 18