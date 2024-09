Nations League: la Francia non sbaglia, Haaland regala tre punti alla Norvegia

Milano, 10 settembre 2024 – Nella seconda giornata di Nations League arriva un'altra vittoria per l'Italia: alla Bozsik Arena di Budapest i ragazzi di Luciano Spalletti superano Israele grazie ai gol di Frattesi e Kean, prima che Abu Fani segni la rete del 2-1 a tempo quasi scaduto. Una vittoria importante che mette la Nazionale al primo posto nel gruppo 2 di Nations League, seconda la Francia che batte il Belgio e trova i primi tre punti di questa competizione. Negli altri gironi c'è il successo della Norvegia di Haaland contro l'Austria, mentre Sesko ne fa tre e la Slovenia stende il Kazakistan

Lega A, Gruppo 2

L'Italia batte Israele, ma non senza soffrire. All'11' l'Italia rischia grosso sul filtrante di Kanichowsky diretto verso Salomon: Bellanova ci mette una pezza. Al 38' però l'asse nerazzurro Frattesi-Dimarco colpisce: cross dell'esterno, petto del centrocampista e vantaggio Italia. Nel secondo tempo, Kean realizza il raddoppio dopo che Gerafi si era opposto alla buona alla botta di Raspadori, e ci sarebbe anche spazio per il tris di Tonali, che segna in tap-in, ma viene tutto annullato per fuorigioco. Al 90' Abu Fani quasi dal nulla riapre i giochi con un gran destro nell'angolino figlio della spizzata di testa di Shlomo, lasciato troppo libero da una disattenta difesa azzurra su un calcio di punizione. L'Italia gestisce il possesso negli ultimi minuti e porta a casa i tre punti.

Rialza la testa la Francia che batte il Belgio 2-0. Dopo un avvio complicato, con anche qualche fischio del proprio pubblico, i padroni di casa colpiscono al 29': destro di Dembelé, Casteels respinge e Kolo Muani segna in tap-in. Da qui in poi cresce la Francia, che aggredisce il Belgio e domina. Nella ripresa Manu Koné suona la carica per la Francia, che raddoppia al 57' con l'azione personale di Dembelé. Finisce 2-0 e la Francia conquista i primi tre punti in Nations League. Guida l'Italia, che coi suoi sei punti precede i Bleus e un Belgio rivedibile, che nella prossima sosta ritroverà Lukaku.

1- Italia 6 (+3 dr)

2- Francia 3 (0 dr)

3- Belgio 3 (0 dr)

4- Israele 0 (-3 dr)

Lega B, Gruppo 3

La dura legge di Erling Haaland si abbatte sull'Austria. La Norvegia passa in vantaggio con Myhre dopo appena nove minuti, l'Austria si ricompatta e prova a rispondere subito. Il gol del pari arriva prima della pausa, al minuto 37, con il centrocampista e faro Marcel Sabitzer. Nel secondo tempo ritmi più bassi, gara equilibrata e non tantissime occasioni. A dieci dalla fine però muove il tabellino l'attaccante del Manchester City che riporta avanti i suoi. Finisce 2-1 per la Norvegia. Tutto facile per la Slovenia sul Kazakistan. Il grande protagonista di giornata è l'attaccante del Lipsia Benjamin Sesko che ne fa tre: il primo al minuto 23' e poi raddoppia cinque minuti dopo. Il tris arriva al 18' del secondo tempo. Gara, e vittoria, sul velluto per la Slovenia.

1- Slovenia 4 (+3 dr)

2- Norvegia 4 (+1 dr)

3- Austria 1 (-1 dr)

4- Kazakistan 1 (-3 dr)

Lega B, Gruppo 4

Tra Montenegro e Galles succede tutto nel primo tempo. Si parte a razzo con la rete di Moore dopo meno di sessanta secondi dal fischio d'inizio, i padroni di casa subiscono il colpo e il Galles può facilmente raddoppiare al terzo con Wilson. Il Montenegro si riprende dal micidiale uno-due e prova a reagire, trovando il gol con Camaj al minuto 28'. Nel secondo tempo ben poche le occasioni, con il Galles che gestisce ritmo e risultato. La Turchia si libera facilmente dell'Islanda per 3-1. Apre le marcature Akturkoglu dopo due minuti, poi arriva il pareggio poco prima della pausa con Palsson. Dopo un primo tempo così così, Calhanoglu e compagni tornano in campo con un altro passo e ci pensa ancora Akturkoglu prima al 52' e poi all'88' a chiudere la partita e portare a casa il pallone.

1- Turchia 4 (+2 dr)

2- Galles 4 (+1 dr)

3- Islanda 3 (0 dr)

4- Montenegro 0 (-3 dr)

Lega C, Gruppo 2

Tutto facile per il Kosovo contro Cipro. L'ex Lazio Muriqi fa doppietta in venti minuti, il primo al nono su calcio di rigore, e indirizza la gara. Nel secondo tempo Albion Rrahmani e Dellova fissano il punteggio sul sul 4-0. La Romania vince contro la Lituania e c'è la firma di un volto noto della Serie A. Il primo gol della gara lo mette a segno l'ala del Parma Valentin Mihaila dopo appena quattro minuti. Reazione lituana che porta al pareggio di Kucys al 34', ma prima della pausa c'è il rigore trasformato da Marin che rimette i padroni di casa avanti. In chiusura di secondo tempo, in pieno contropiede durante il forcing lituano, Alexandru Mitrita chiude la gara.

1- Romania 6 (+5 dr)

2- Kosovo 3 (+1 dr)

3- Cipro 3 (-3 dr)

4- Lituania 0 (-3 dr)