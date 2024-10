Le pagelle dell’Italia contro il Belgio. Tonali, che ritmo. Il carattere di Ricci, Dimarco il migliore

Roma, 10 ottobre 2024 – Ecco le pagelle dell’Italia in Nations League contro il Belgio.

DONNARUMMA 6. Quasi mai impegnato per un terzo di match, poche colpe sulle fiammate belghe.

DI LORENZO 6. Difende la sfera e fa sbilanciare gli avversari. Lascia tutto solo Faes su calcio d’angolo, e il pareggio è servito.

BASTONI 6. Ruvido quanto basta, anche troppo. Sbaglia il disimpegno che lancia Theate, poi atterrato da Pellegrini. Rischia grosso atterrando Openda in area.

CALAFIORI 6,5. E’ lui a far salire il baricentro dell’Italia. Fa il doppio lavoro come supporto davanti.

CAMBIASO 6,5. L’uomo giusto al momento giusto. Sotto porta non si fa pregare: istinto e mestiere. In difesa ci pensa lui a chiudere le diagonali del Belgio.

FRATTESI 6. Ottimi scatti in profondità. La fame c’è, ma in questa partita non si è vista la solita sostanza.

RICCI 6,5. Personalità e sicurezza seduto sulla sedia del regista, è lui a impostare la manovra azzurra.

TONALI 7. Tocca una palla ed è subito giocata. Il vantaggio esce per primo dai suoi piedi. Tiene un ritmo da Premier. Tra i migliori.

DIMARCO 7. Scatta a gambe ’fredde’ e parte sulla fascia come solo lui sa fare. Cambiaso servito col radiocomando. Si ripete a 20 minuti di distanza con un altro passaggio da cineteca.

PELLEGRINI 5. Non mancano piccole perle. Poi vanifica tutto con il fallo da rosso su Theate.

RETEGUI 6,5. Ecco il gol che volevamo, alla fine è il suo mestiere a tu per tu con la porta. Poi però si ferma lì.

ALL. SPALLETTI 6,5. Rimpolpa la rosa di giovani, scommette e la indovina pure. Cura Ricci come una sua creazione. Si vede il gruppo, i talenti pure, ma ancora troppe sbavature.

Udogie sv. Fagioli 5,5. Fatica a inserirsi . Raspadori sv. Pisilli 6. Esordio di carattere nel suo stadio: regalo. Bellanova sv.

Voto squadra 6,5