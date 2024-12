Pisa-Bari 2-0: la squadra di Inzaghi non si ferma più e torna al comando della Serie B

Pisa, 13 dicembre 2024 - Il Pisa supera il Bari con un secco 2-0 grazie alle reti di Moreo e Piccinini nel secondo tempo. Dopo un primo tempo dominato ma impreciso, i nerazzurri trovano la concretezza nella ripresa, gestendo il match con autorità. Il Bari, poco incisivo, non riesce a reagire e cede il passo ai padroni di casa. Pisa a +13 dalla quarta piazza, aggancia momentaneamente il Sassuolo in vetta.

PRIMO TEMPO

E' la squadra di Inzaghi a premere nei primi minuti. Al 6' Lind riceve palla da Touré dopo un lungo lancio di Angori, colpendo di testa alto sopra la traversa, ma l'arbitro aveva già interrotto per fuorigioco. All'8' Tramoni penetra in profondità, la mette in mezzo, ma per pochissimo Lind non arriva sul pallone e Radunovic fa sua la sfera. Al 10' Touré riceve palla e tutto solo s'invola verso la porta avversaria, ma il giocatore viene anticipato sul più bello, potendo sfruttare meglio l'occasione. Al 12' Tramoni pesca Angori, ma ancora una volta il Pisa spreca e Radunovic neutralizza. Un Pisa poco preciso e un Bari che inizia a prendere le misure fanno arretrare i nerazzurri.

Al 20' Favasuli ci prova da fuori area, ma Semper neutralizza. Al 32' incredibile errore del Pisa sotto porta. Da una rimessa lunga di Bonfanti il pallone arriva ad Angori dopo una serie di rimpalli e, solo davanti al portiere, di destro, la calcia alta. Al 34' ancora Angori mette in mezzo per Lind, ma il danese viene anticipato in corner da Vicari. Al 36' l'ennesimo cross del terzino stavolta pesca Touré, ma il copione si ripete e il tiro al volo è anch'esso alto sopra la traversa. Al 40' Piccinini tira da fuori, ma sfiora il palo alla destra di Radunovic.

SECONDO TEMPO

Parte in attacco il Pisa anche nella ripresa. Da un cross del solito Angori arriva Piccinini, ma il suo colpo di testa è deviato in corner. Dal conseguente corner al 49' Moreo si avventa come un falco e, di tacco, porta in vantaggio i nerazzurri. Il Bari accusa il colpo e Tramoni sfiora il raddoppio, guadagnando un altro angolo. Al 63' da un contropiede di Tramoni il Pisa ottiene un altro calcio d'angolo. Da qui emerge il colpo di testa di Caracciolo, ma il pallone è alto sopra la traversa. Al 68' arriva la rete del raddoppio con Canestrelli che serve (al suo secondo assist oggi) Piccinini e il numero 36, in stato di grazia, trova l'ennesimo gol stagionale lasciando immobile Radunovic con una conclusione dal limite. Inzaghi effettua le prime sostituzioni a un quarto d'ora dalla fine. Calabresi rileva Canestrelli, mentre Arena prende il posto di Tramoni.

Inzaghi si copre ancora e all'84' sostituisce Piccinini per Abildgaard e Moreo per Beruatto. Il Pisa resiste fino alla fine e si porta a casa i 3 punti. TABELLINO PISA-BARI 2-0

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (74' Calabresi), Caracciolo, G.Bonfanti; Touré (91' Rus), Piccinini (84' Abildgaard), Marin, Angori; Moreo (84' Beruatto), Tramoni (74' Arena); Lind. A disposizione: Nicolas, Loria, Hojholt, N. Bonfanti, Vignato, Ferrari, Jevsenak. Allenatore: Inzaghi.

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari (69' Tripaldelli), Obaretin; Favasuli (61' Favasuli), Maita, Benali, Dorval; Sibilli (61' Falletti); Favilli (81' Bellomo), Novakovich (61' Lasagna). A disposizione: Passardo, Sgarbi, Maiello, Manzari, lella, Simic, Saco. Allenatore: Longo.

Arbitro: Massimi di Termoli

Reti: 49' Moreo, 68' Piccinini

Note: Ammoniti: Vicari, Favasuli, Canestrelli, Maita, Calabresi. Spettatori 7.937 di cui 613 ospiti. Recupero 1', 4' st.