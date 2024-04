Sempre la stessa storia: la Reggiana in casa non va, Cittadella esulta col 2-0

Reggio Emilia, 6 aprile 2024 – Il calcio, anzi la Serie B, è proprio indecifrabile. La Reggiana torna sulla Terra dopo la gloriosa Pasquetta di Venezia: il Cittadella sbanca il Città del Tricolore con due gol nella ripresa e si prende, con la Reggiana, sei punti su sei tra andata e ritorno.

Ormai il rendimento della Reggiana è un leitmotiv costante: da playoff fuori casa, da retrocessione in casa. Va detto che questo turno di B, il 32°, è stato ricco di pareggi, quindi la classifica non è stata stravolta: la Reggiana, con 40 punti, è undicesima a +5 sui playoff e a -4 dai playoff (sono 7 i punti sulla quart’ultima, in attesa di Ascoli-Venezia di domani).

Tornando alla gara: primo tempo ottimo con occasione colossale per Melegoni, e chances anche per Gondo e Bianco. Nel finale traversa alta di Cigarini su punizione. Malissimo il secondo tempo: Portanova, ben innescato da Gondo, salta il portiere e prende l’esterno della rete di sinistro a porta vuota. Poi un'indecisione di Satalino favorisce il gol di testa di Pandolfi.

La Reggiana è disordinata e, con errore di Marcandalli in costruzione, prende il 2-0 (sinistro di Branca). Nel finale Blanco e Rozzio cercano di accorciare, ma senza fortuna.

Si torna in campo sabato 13 aprile, a Lecco alle ore 16.15.

Il tabellino

REGGIANA-CITTADELLA 0-2

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi (37’st Okwonkwo), Cigarini (37’st Reinhart), Bianco (25’st Blanco), Pieragnolo (37’st Pajac); Portanova, Melegoni (25’st Pettinari); Gondo. A disp.: Sposito, Motta, Vido, Libutti, Romagna, Szyminski, Antiste. All.: Nesta CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli; Tessiore (31’st Frare), Branca, Amatucci ( 38’st Carriero), Carissoni; Vita (38’st Magrassi), Baldini (16’st Cassano); Maistrello (16’st Pandolfi). A disp.: Maniero, Mastrantonio, Sottini, Rizza, Cecchetto, Giraudo. All.: Gorini Arbitro: Camplone di Pescara (D’Ascanio e Ceolin; IV ufficiale Caldera; Var Miele e Avar Pairetto) Reti: Pandolfi al 20’st e Branca al 33’st. Note: spettatori 8651, per un incasso lordo di 93.513,31 euro. Ammoniti Baldini, Gondo, Amatucci, Sampirisi, Cassano e mister Gorini. Angoli: 7-5. Recuperi: 0’ e 5’.