Mercato Roma: incontro Ghisolfi-Ramadani positivo, Chiesa e non solo i temi del giorno

Roma 12 giugno 2024 – Era senza dubbio l'incontro più atteso della settimana in casa giallorossa e nonostante la conferma della sostanziale stasi al momento, non si può dire negativo il colloquio avvenuto ieri in quel Trigoria. All'interno delle mura del centro tecnico infatti il ds Florent Ghisolfi e la Ceo capitolina Lina Souloukou hanno accolto l'agente Fali Ramadani, rappresentante degli interessi di Diego Llorente tra i giallorossi, ma anche del grande obiettivo di mercato Federico Chiesa. Oltre al discorso circa la trattativa da costruire con il Leeds per rendere definitivo il passaggio dalla Gran Bretagna all'Italia del difensore spagnolo, l'obbligo di riscatto non è scattato, ma la volontà di trattenere il giocatore cresciuto nel Real Madrid è tanta e questo con ogni probabilità porterà a una fumata bianca nelle prossime settimane.

Il vero tema però è rimasto quello relativo al fantasista della Juventus, attualmente protagonista con l'Italia, in attesa del debutto a Euro 2024 di sabato contro l'Albania. Da parte dell'agente del giocatore infatti si è confermata l'intenzione di voler salutare i bianconeri in estate, visto il mancato accordo sul nuovo contratto del numero 7. Una situazione scottante per la Vecchia Signora e un'occasione per la Roma, che però si potrà concretizzare solo dopo l'Europeo. Uno dei pochi paletti infatti al momento posti da Ramadani è proprio la voglia del giocatore di rimandare ogni discorso circa un eventuale cambio di casacca a quando l'impegno azzurro sarà completato, così da potersi concentrare solo sul campo per quanto durerà la spedizione sotto la guida del Ct Luciano Spalletti.

Se gli argomenti circa Llorente e Chiesa erano senza dubbio i più pressanti dell'incontro a tre con il rappresentate della LIAN Sports Group, questo non ha privato di certo Ghisolfi di aprire anche nuovi discorsi per altri assistiti del gruppo. Tra di loro sembra che le parti abbiano aperto discussioni per Ivan Fresneda, terzino classe 2004 dello Sporting Lisbona, arrivato nell'agosto 2023 in Portogallo, ma pesantemente fuori dalle rotazioni del Leões. Il giocatore era un pallino dell'attuale ds capitolino quando questi lavorava a Nizza e in estate fu proprio bruciato dai futuri campioni lusitani per il cartellino del giocatore allora di proprietà del Real Valladolid. La Roma è a caccia di un terzino a destra per sostituire Rasmus Kristensen, il cui cartellino non verrà riscattato, e lo scarso minutaggio con i biancoverdi da parte del giovane terzino spagnolo è l'occasione perfetta per regalare a De Rossi un giocatore futuribile da poter affiancare a Çelik per ricoprire la corsia.

Segnali incoraggianti anche senza particolari movimenti in entrata, da affiancare però a voci spaventose in uscita. Paulo Dybala, nei piani del club capitolino, rimane uno dei punti fermi: il leader tecnico e carismatico della squadra, su cui però pende una clausola da 12 milioni di euro molto invitante per i club stranieri. I club della Premier League e anche della Saudi Pro League hanno fatto qualche timido sondaggio, senza però voler ancora affondare il colpo: il giocatore è atteso dall'impegno con l'Argentina per difendere la Copa America e per ora rimbalza al mittente ogni interessamento. La Roma da parte sua può esercitare la clausola di rinnovo triennale, per superare la clausola e chissà che smaltendo un po' il monte ingaggio, questa non possa essere l'ancora di salvezza giallorossa per blindare definitivamente la Joya.