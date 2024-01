Roma, De Rossi in pole dopo l’esonero di Mourinho

Roma, 16 gennaio 2024 - Sembra essere Daniele De Rossi il tecnico destinato a raccogliere la pesante eredità di Mourinho sulla panchina della Roma. Manca ancora l'ufficialità, ma la società avrebbe deciso di puntare su uno dei simboli della storia recente del club, in grado di convincere anche parte di quella fetta consistente di tifosi visceralmente legata allo Special One. Per De Rossi si tratterebbe di un ritorno a Trigoria dopo 4 anni.

L'ex capitano, campione del mondo con gli azzurri di Lippi nel 2006, ha giocato in giallorosso dal 2000 al 2019 per poi chiudere la carriera al Boca Juniors. In panchina, dopo l'esperienza nello staff della Nazionale A con Roberto Mancini, la prima e unica avventura come tecnico di una prima squadra: De Rossi ha guidato la Spal in serie B dall'ottobre del 2022 al febbraio del 2023, avventura chiusa con l'esonero.

