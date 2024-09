Terremoto alla Roma: Lina Souloukou si è dimessa. L’ad era sotto protezione per le minacce dopo l’esonero di De Rossi

Roma, 22 settembre 2024 – Terremoto alla Roma. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi e la rivolta della tifoseria, sono arrivare le dimissioni della Ceo Lina Souloukou. Proprio sabato la notizia che la manager era finita sotto tutela delle forze dell'ordine per le minacce ricevute a seguito del licenziamento dell’ex ‘Capitan futuro’. Un provvedimento che aveva riguardato anche i figli di 3 e 8 anni.

Ora il nuovo colpo di scena. La nota del club: “L'As Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali – aggiunge il comunicato –. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”.

Una nuova bufera a poche ore dal debutto sulla panchina di Ivan Juric nella sfida contro l’Udinese.

Le dimissioni di Lina Souloukou arrivano al termine di una settimana a dir poco complessa in casa Roma, con l'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo sulla panchina giallorossa di Juric. Alla base del licenziamento di De Rossi ci sarebbero state anche divergenze proprio con Souloukou, giunta a Roma per volere dei Friedkin nell'aprile dello scorso anno. La decisione presa su De Rossi ha fatto esplodere il malcontento tra i tifosi giallorossi, con striscioni che l'hanno definita "il male di Roma".