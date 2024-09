Roma-Udinese, Juric al debutto: probabili formazioni e orari tv

Roma, 22 settembre 2024 – C'è chi deve cominciare a correre e chi invece sta volando e non ha assolutamente intenzione di fermarsi. Nella giornata di domani in occasione della quinta giornata di Serie A l'Udinese, reduce da una settimana da sogno vissuta a sorpresa in vetta alla classifica, fa visita alla Roma dove invece la settimana è stata un vero e proprio terremoto con annesso cambio in panchina da De Rossi a Juric. Una sfida che vedrà due squadre dall'umore ribaltato in campo: gioia e spensieratezza dei ragazzi friulani contro rabbia e spirito di rivalsa da parte dei capitolini.

Tutti sorpresi in casa giallorossa quando è stato annunciato l'esonero di Daniele De Rossi. Già è raro vedere esoneri dopo appena quattro partite in campionato, ancor di più quando questi capitano tra le formazioni di vertice e più ambiziosi del campionato. Gli attriti però tra la dirigenza e il tecnico erano diventati ormai troppo difficili da gestire e l'ennesimo faccia a faccia ha portato alla scelta di sollevare dall'incarico l'ex capitano. Il tecnico è stato sostituito in meno di dodici ore, tanto che l'allenamento mattutino delle 9 di mercoledì è stato rimandato alle 17 quando Ivan Juric aveva già firmato e così ha presieduto la sessione di preparazione in campo. Appena tre giorni dunque per l'allenatore croato per provare a dare una nuova forma alla formazione giallorossa, ancora a caccia dei primi tre punti di questa stagione: già, perché in quattro uscite la Roma ha collezionato ben tre pareggi e una sconfitta, restando così lontana dalle posizioni che invece solitamente le competono. Qualche passo in avanti si era visto nella sfida sfortunata contro il Genoa, ma ora la squadra è una tabula rasa tutta da scoprire e lo farà in un Olimpico, travestito da Colosseo, dove le voci di sostegno spingeranno forte, ma anche qualche voce di contestazione per un club che sembra aver un po' perso la direzione giusta.

La squadra di Runjaic invece è reduce da una settimana da sogno. Dopo il pareggio strappato con le unghie e con i denti a Bologna nel debutto di campionato, i bianconeri hanno inanellato ben tre vittorie consecutive. Questo le ha permesso di vivere questa prima settimana di calcio europeo, seduta comodamente in vetta alla classifica, in uno sviluppo inaspettato di queste prime quattro giornate di campionato. Il talento di Florian Thauvin sembra tornato a splendere come quando il giocatore francese vinceva il Mondiale del 2018 con la sua Francia. A lui si sono aggiunti la solidità in porta di Okoye, le giocate di Brenner e i gol di Lucca, per una formazione che magari non brilla sotto il piano del gioco, ma tremendamente fisica e difficilissima da poter bucare in porta, merito della grande organizzazione della propria difesa. Consapevole delle proprie possibilità, in casa friulana si vuole sfruttare al meglio questa partenza per poter poi archiviare subito il discorso salvezza. Non c'è aspettativa circa un successo bianconero all'Olimpico, ma nemmeno nelle precedenti si immaginava di fare 10 punti in quattro gare, quindi la sfida è tutta da scrivere.

A dirigere il match tra Roma e Udinese sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, assistito dalla coppia Costanzo e Vecchi. Il IV Uomo sarà Sacchi, al Var Di Bello e all’Avar Paganessi. Per l'arbitro abruzzese si tratta della quarta direzione stagionale, la seconda in Serie A di questo suo campionato, a cui ne aggiunge anche due di Serie B. Terzo incrocio di carriera tra il fischietto abruzzese e la Roma, con un successo e un pareggio nei due precedenti; primo invece incrocio di carriera tra il direttore di gara e l'Udinese.

Probabili formazioni

Difficile decifrare quali potranno essere le scelte di Juric, ma il punto di partenza dovrebbe essere la difesa a tre, composta da Mancini, N'Dicka ed Hermoso, nella linea davanti a Svilar. In mediana Koné e Cristante dovrebbero essere certi di un posto, con Pisilli come terzo della zona centrale nel 3-5-2 papabile dell'allenatore croato. Çelik a destra e Angeliño a sinistra dovrebbero essere le soluzioni sulle corsie, ma occhio anche a El Shaarawy e alla sua duttilità. In attacco Dovbyk sarà il centravanti di rieferimento affiancato da Dybala, mentre panchina inizialmente per Soulé. Intanto a livello della rosa è stato reintegrato Zalewski e sarà parte della panchina all'Olimpico.

Runjaic dovrebbe confermare quasi in toto la formazione vincente nella trasferta di Parma. Davanti a Okoye ci sarà Bijol, il quale troverà al proprio fianco Kabasele e Kristensen, mentre per Giannetti c'è un piccolo problema fisico da smaltire. In mediana Karlstrom detterà i tempi in regia, mentre Payero e Lovric completeranno la zona centrale della mediana. Sulle fasce Kamara andrà a sinistra, con Ehizibue dall'altro lato del campo. Ancora in panchina in avvio di partita Ekkelnkamp, è confermato l'attacco composto da Thauvin e Lucca.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ivan Juric.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Kosta Runjaic.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Udinese dello stadio Olimpico, valevole per la quinta giornata di Serie A, inizierà alle ore 18:30 di domenica 22 settembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Blerim Dzemaili. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.