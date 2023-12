Roma Napoli: segui la partita in diretta

Roma, 23 dicembre 2023 – All’Olimpico va in scena Roma-Napoli, il big match del 17esimo turno di Serie A. Entrambe le squadre non possono fallire l’appuntamento: ai giallorossi servono punti per restare attaccati alla zona Europa, la squadra di Mazzarri deve reagire dopo l’eliminazione shock in Coppa Italia contro il Frosinone. In campo è attesa per la sfida tra i bomber Romelu Lukaku e Victor Osimhen, fresco di rinnovo di contratto con il club di Aurelio De Laurentiis.

Roma-Napoli live alle 20.45

Le formazioni ufficiali

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All: Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Dove vedere la partita

Roma-Napoli è visibile su Dazn.