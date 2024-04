Roma-Lazio: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Roma 5 aprile 2024 - Non servirebbero molte parole per descrivere questa partita, perché in città l'atmosfera è elettrica già da giorni. Nella trentunesima giornata di Serie A infatti la partita di sabato 6 aprile, alle ore 18, vedrà giocarsi il derby di Roma, tra i giallorossi e i biancocelesti. Una sfida che mette in palio tre punti come tutte le altre, ma che permetterà a una o l'altra squadra di rivendicare il trono cittadino, in un match clou per la rincorsa alle posizioni di Champions League. Derby numero 199 della storia, sarà il 183esimo in partite ufficiali con un palmares di 67 successi della Roma, 51 vittorie della Lazio e 64 pareggi, con un totale di 404 reti segnate in scontri ufficiali (224 Roma-180 Lazio). È interessante inoltre notare come avremo due allenatori al debutto in panchina nei derby, l'ultima volta che successe una situazione analoga fu nella stagione 2004-05, quando due subentrati, proprio come De Rossi e Tudor, Del Neri (Roma) e Papadopulo (Lazio), si affrontarono in una sfida che vide i biancocelesti festeggiare al triplice fischio.

Da una parte c'è una formazione, quella giallorossa, attualmente al quinto posto, attesa da un derby italiano in Europa League e in piena astinenza di vittorie da stracittadina. La Roma infatti non festeggia un successo nella sfida contro i biancocelesti dalla prima stagione sotto la guida di José Mourinho. Allora nella partita di ritorno della stagione 2021-22 i lupacchiotti si imposero per 3-0 grazie alla doppietta firmata da Tammy Abraham e dalla punizione realizzata da Lorenzo Pellegrini. Proprio dal capitano ripartirà De Rossi, al rientro dopo la giornata di stop imposta dal giudice sportivo, e reduce da un periodo di forma strepitoso, chissà non possa tornare protagonista nella stracittadina. Per l'inglese, che sarà ancora tra i convocati, improbabile un suo utilizzo visto come il suo recupero non sia ancora completato, benché rientrato nella sua fase conclusiva. Poco male per i giallorossi, che dovranno così affidarsi al talento di Lukaku e Dybala, entrambi a caccia del primo successo (magari con gol segnato), nella sfida contro i biancocelesti.

Difficile però che Tudor accetti due sconfitte consecutive nelle prime tre da allenatore della Lazio. Il tecnico croato non si può dire che abbia avuto un avvio semplice sulla panchina capitolina. Dopo la settimana e mezza di lavoro della pausa Nazionali, il balcanico ha prima affrontato una doppia sfida a stretto giro, tra campionato e Coppa Italia, contro la Juventus, mentre ora è atteso al test del derby, per un trittico di sfide dall'elevatissimo tasso di difficoltà. Alla stracittadina la formazione biancoceleste si presenterà senza Zaccagni, il quale sarà out a causa di un problema alla caviglia che lo terrà ai box almeno per un mese. Al suo posto Luis Alberto sembra favorito, ma occhio alle sorprese. Immobile scalpita e vuole tornare protagonista nel derby, provando a mettere la propria firma, ma prima ancora di scendere in campo dovrà lottare per il posto da titolare contro Castellanos. Tra gli assenti figura anche Provedel, tra i pali confermato Mandas, lui titolare già nel derby di Coppa Italia valevole per i quarti di finale quando in panchina sedeva ancora Sarri.

A dirigere il derby l'AIA ha designato Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, al terzo derby di carriera, nei due precedenti: il pareggio per 1-1 del primo settembre 2019 e la vittoria dei biancocelesti per 3-2 del 26 settembre 2021. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Perrotti. Il quarto uomo sarà Fabbri, mentre al Var ci saranno Irrati e Maresca. Nel complesso il direttore di gara vanta 30 incroci in carriera con i giallorossi, per un bilancio di 10 successi romanisti, 8 pareggi e 12 ko; 27 invece gli incroci con la Lazio, per un bilancio complessivo di 9 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Per l'arbitro si tratterà della ventitreesima direzione stagionale, la quindicesima in Serie A, a cui aggiunge 5 partite di Champions League, 2 di Europa League e 1 di Coppa Italia.

Probabili formazioni

De Rossi perde N'Dicka per squalifica e attualmente pensa a Llorente per sostituirlo al centro della difesa, con lo spagnolo davanti a Huijsen nel ballottaggio per il ruolo da titolare. Oltre a Mancini, a completare il reparto arretrato ci saranno Çelik a destra e Angeliño a sinistra, mentre non si tocca Svilar tra i pali. Torna Pellegrini a centrocampo, con Paredes e Cristante a completare la linea a tre, mentre in attacco il tridente sarà composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Out Zaccagni, il quale ne avrà per circa un mese con il problema alla caviglia rimediato nella sfida di Coppa Italia, a sostituirlo ci potrebbe essere Kamada, accoppiato in avanti a Luis Alberto. Guendouzi pronto a fornire muscoli e fosforo nella mediana con Cataldi, mentre Felipe Anderson e Marusic occuperanno le fasce. In attacco Castellanos è favorito su Immobile per guidare la manovra, mentre dietro Patric e Casale si giocheranno il posto da secondo braccetto, nella difesa con Romagnoli e Gila. Ci sarà Mandas tra i pali al secondo derby di carriera a sostituire Provedel.

Roma (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: Daniele De Rossi.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Cataldi, Guendouzi, Felipe Anderson; Kamada, Luis Alberto; Castellanos. All.: Igor Tudor

Dove vedere la partita

Il derby capitolino numero 183 (in partite ufficiali) fra Roma e Lazio dello stadio Olimpico, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di sabato 6 aprile 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.