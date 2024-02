Sassuolo-Empoli 2-3, Bastoni allo scadere regala tre punti d'oro ai toscani. Disastro neroverde

Reggio Emilia, 24 febbraio 2024 - Colpaccio dell'Empoli al Mapei Stadium. E' Bastoni a regalare al 94' un successo preziosissimo ai toscani, che si impongono per 3-2 nello scontro salvezza contro il Sassuolo. Gli azzurri vanno due volte in vantaggio, prima con Luperto e poi con Niang (su rigore), ma in entrambi i casi vengono ripresi, con i sigilli neroverdi che portano la firma di Pinamonti (dal dischetto) e Ferrari. La terza è quella buona, visto che i padroni di casa non hanno più il tempo di replicare. Con questa affermazione, l'Empoli sale a quota 25 punti in classifica, mentre il Sassuolo resta inchiodato a 20, con un bilancio di cinque sconfitte nelle ultime sei uscite. Mercoledì, sempre al Mapei Stadium, è in programma il recupero con il Napoli: un appuntamento che potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per Alessio Dionisi, a rischio esonero.

Le scelte dei due allenatori

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, M.Henrique, Thorstvedt; Volpato, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Luperto, Walukiewicz; Cacace, Marin, Kovalenko, Maleh, Cancellieri; Cambiaghi, Cerri. All. Nicola.

Luperto sblocca la contesa

Avvio vivace per il match del Mapei Stadium. La prima occasione è di marca ospite, con Marin che al 3' impegna su punizione Consigli. Un'altra punizione, sempre del rumeno classe '96, porta al vantaggio azzurro: lo spiovente nell'area neroverde trova l'inserimento di Luperto, che gonfia la rete all'11'. La reazione del Sassuolo c'è, ma è la formazione di Davide Nicola ad andare ad un passo dal raddoppio. Raddoppio che in realtà i toscani piazzerebbero, ma il gol di Maleh al 23' viene annullato dal direttore di gara Aureliano. Il motivo? Un tocco di braccio del centrocampista ex Lecce prima di ribadire in rete il traversone di Cancellieri respinto dal palo. Il più vivo fra i calciatori di casa è senza dubbio Laurienté: la sua conclusione al 28' non inquadra il bersaglio grosso. Stesso destino per la zuccata di Ferrari al 34'. Il primo tiro degli emiliani verso lo specchio della porta arriva proprio in chiusura di frazione, ma Pinamonti non riesce a impensierire Caprile.

Il Sassuolo la riprende due volte

Dagli spogliatoi il Sassuolo esce forte. Al 51' Doig chiama all'intervento non banale Caprile. Pochi secondi dopo, ecco l'episodio che cambia l'andamento del match: Aureliano concede un rigore ai ragazzi di Alessio Dionisi per un contatto - rivisto al Var - a suo detta falloso tra Ismajli e Thorsvedt. Sul dischetto si presenta Pinamonti che, dopo due errori consecutivi, non sbaglia, regalando il pareggio ai suoi. L'1-1 però dura pochissimo. Già, perché al 63' viene fischiato un altro penalty, stavolta in favore dei viaggianti, per via del tocco di mano di Ferrari nella propria area sul destro del neo entrato Niang. Ed è proprio l'attaccante senegalese a presentarsi dagli 11 metri e a spiazzare Consigli. Terzo rigore a segno per l'ex Milan dal suo trasferimento a gennaio all'Empoli. Il numero 10 degli azzurri va anche ad un passo dal 3-1 al 70', quando il suo tentativo in scivolata (su suggerimento di Cancellieri) viene salvato da Consigli.

Bastoni all'ultimo respiro

L'inerzia è favorevole ai toscani, ma al 77' il Sassuolo pareggia di nuovo: stavolta è Ferrari a trafiggere Caprile di testa su punizione di Bajrami. La compagine locale crede nel sorpasso, quella ospite mette i brividi a Consigli con due conclusioni di Cambiaghi: si annuncia un finale caldo. E infatti, al 94' Marin disegna la punizione che Bastoni schiaffa di testa la sfera là, dove Consigli non può arrivare. Al Mapei Stadium è festa grande per l'Empoli.

Il tabellino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca (46′ Bajrami); Volpato (68′ Mulattieri), Thorstvedt (87′ Defrel), Laurientè (87' Racic); Pinamonti. A disp: Pegolo, Cragno, Missori, Kumbulla, Toljan, Obiang, Castillejo, Lipari, Ceide. All. Dionisi.

Empoli (4-2-3-1) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace (87′ Destro); Maleh, Marin; Kovalenko (80′ Bastoni), Cambiaghi (87′ Bereszynski), Cancellieri (87′ Pezzella); Cerri (55′ Niang), A disp: Perisan, Berisha, Goglichidze, Shpendi. All. Nicola.

Marcatori: 10′ Luperto, 54′ Pinamonti rig, 64′ Niang rig, 78′ Ferrari, 93′ Bastoni.

Arbitro: Sig. Aureliano di Bologna. Assistenti: Preti/Vecchi. VAR: Serra/Mariani.

Ammoniti: 9′ Boloca (S), 53′ Ismajli (E), 56′ Cancellieri (E).

Leggi anche: Bologna inarrestabile, l'Hellas Verona si arrende 2-0