Mondiale per club 2025, il calendario completo: quando giocano Inter e Juve. Date e orari

Milano, 7 dicembre 2024 - Sarà la grande novità di questa stagione calcistica e in questi giorni ha cominciato a prendere forma, con il sorteggio dei gironi. Parliamo del Mondiale per Club in programma dal 15 giugno fino al 13 luglio e che vedrà ai nastri di partenza anche Inter e Juventus, inserite rispettivamente nei raggruppamenti E (con River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey) e G (assieme a Manchester City, Wydad e Al Ain). Da sabato 7 dicembre è noto anche il calendario degli impegni delle due italiane protagoniste.