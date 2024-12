Juve-Bologna, probabili formazioni e dove vederla. Motta ritrova Vlahovic

Torino, 6 dicembre 2024 – La Juventus cerca di interrompere una striscia di tre pareggi consecutivi tra tutte le competizioni ospitando il Bologna, squadra in grande forma con quattro successi nelle ultime cinque gare. I bianconeri puntano su una difesa granitica, con 10 clean sheet in 14 partite, mentre i rossoblù si distinguono per un pressing aggressivo, con il maggior numero di interruzioni alte nel campionato. La sfida tra Thiago Motta, ex di turno, e Vincenzo Italiano si gioca anche sul piano tattico: l’aggressione al portatore palla dei rossoblù si scontrerà con la gestione della sfera della Vecchia Signora, leader del campionato con il 61% di possesso palla, proprio davanti agli emiliani.

I precedenti

La Juventus è la squadra che ha vinto più partite di Serie A contro il Bologna: ben 79 successi bianconeri, con 52 pareggi e 23 vittorie rossoblù a completare il bilancio. Piemontesi ed emiliani hanno pareggiato tutte le ultime tre sfide di Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 20 gare tra queste due squadre nella competizione. La Vecchia Signora è rimasta imbattuta nelle ultime 24 partite di Serie A contro i felsinei (17V, 7N): per Madama si tratta della striscia aperta di imbattibilità più lunga nella competizione. La Juventus ha segnato almeno un gol in tutte gli ultimi 16 incontri di Serie A contro il Bologna (35 reti, 2.2 di media a partita), già striscia record per i bianconeri contro i rossoblù nella competizione. Madama è la società contro cui ii rossoblù hanno sia pareggiato (27) che perso (45) più trasferte in Serie A, con soli cinque successi a completare il bilancio. Nelle ultime 11 sfide interne di campionato contro il Bologna, la Juventus ha sempre alternato una gara con un gol subito a una con clean sheet; 1-1 nella più recente, il 27 agosto 2023, con reti di Dusan Vlahovic e Lewis Ferguson.

Le parole di Thiago Motta

"Veniamo da una serie di gare che non abbiamo vinto, con delle prestazioni che in alcuni momenti sono state buone mentre in altre fasi della partita dobbiamo migliorare - il pensiero di Thiago Motta - Non dobbiamo concentrarci su una fase del gioco, non solo su quella offensiva: anche in quella la responsabilità è di tutti, non solo del singolo ma concorrono insieme tutti i giocatori in campo a partire dal portiere. Tutti danno una mano a modo loro, sia in partita che durante la settimana: ci sono ragazzi che non scendono in campo ma aiutano a migliorare quotidianamente in allenamento, ad alzare il livello. Ringraziamo di nuovo i tifosi che domani verranno a sostenerci numerosi allo stadio: l’importante è quello che faremo noi in campo, quello che trasmetteremo. Sono convinto che insieme a loro potremo fare una grande prestazione. Il Bologna sta bene, è una grande squadra che gioca tanto in verticale e pressa tanto: dobbiamo concentrarci per evitare di soffrire la loro grande intensità. Io a Bologna ho trascorso due anni bellissimi, sia a livello umano che sportivo. Vlahovic sarà con il gruppo, si è allenato in settimana con la squadra. Rientrano anche Adzic e Savona, siamo contenti per il gruppo che ritrova delle alternative ma anche personalmente per loro che possono tornare a fare il loro lavoro in campo. Con noi domani avremo in aggiunta in squadra anche i giovani Diego Pugno, Augusto Owusu, Filippo Pagnucco e Niccolò Rizzo".

Le dichiarazioni di Italiano

Questo il commento in conferenza stampa di Italiano: "Il paragone con Thiago Motta? Sinceramente non mi piace continuare con questo paragone. Lo dico francamente, l’anno scorso è stata stagione indimenticabile e spettacolare sotto tutti i punti di vista. Un cammino incredibile, non va bene ogni settimana e ogni gara, rivangare una situazione che non potrà mai essere la stessa. Quando sono arrivato ho detto che il modo mio e del mio staff di interpretare era molto simile a quello dell’anno precedente ma fermiamoci lì, tanti giocatori importanti non ci sono più e oggi abbiamo iniziato con giocatori giovani che possono diventare importanti per questa piazza. Dobbiamo finirla perché se c’è uno che può uscire sconfitto da questo paragone sono io. Se riusciamo a fare come l’anno scorso siamo grandi campioni ma ci sono tante cose di mezzo come la Coppa. Lavoriamo per farlo ovviamente ma per me è tutta un’altra storia. Andare avanti con questo paragone non mi piace. Dobbiamo avere l’ossessione, la fame, di arrivare a prendere quelli davanti. Personalmente ho sempre fatto fatica allo Stadium, il Bologna lo scorso anno ha pareggiato. E’ una partita importante e sentita ma poi dopo ne mancheranno tantissime. Qualsiasi risultato verrà fuori domani però il nostro cammino va avanti. Da quanto è andata nel nuovo stadio, di partite ne perde e regala poche. Sempre stata tosta, per l’ambiente e la squadra che ha la Juventus sono sempre complicate a affrontare. Oggi propone tanto e ha grande forza fisica e qualità, dobbiamo cercare di fare una prestazione attenta e concentrata”.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. All. Motta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Karlsson, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

La designazione arbitrale

Juventus-Bologna sarà affidata alla direzione di Marchetti di Ostia Lido assistito da Tolfo e Di Monte, con quarto uomo Bonacina e addetti VAR Mariani e Di Paolo.

Orario e dove vedere l'incontro

Juventus-Bologna è in calendario per sabato 7 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

