Serie A, 13° giornata: probabili formazioni, orario e dove vedere le gare

Milano, 24 novembre 2023 - Archiviata la pausa per le Nazionali con la qualificazione dell'Italia di Luciano Spalletti ai prossimi Europei, è di nuovo tempo di Serie A. La 13esima giornata del massimo campionato avrà come piatto principale il confronto al vertice fra Juventus e Inter, distanziate in classifica da appena due punti, con i nerazzurri in vantaggio. Tutte da vivere anche le sfide fra Atalanta e Napoli, rispettivamente quinta e quarta forza del torneo, e fra Milan e Fiorentina, con i rossoneri chiamati a difendere il terzo posto e al contempo a provare a rosicchiare punti alle formazioni che li precedono. In chiave salvezza, occhio a Empoli-Sassuolo e Lecce-Verona. Ad aprire le danze sarà però Salernitana-Lazio, mentre la Roma scende in campo all'Olimpico contro l'Udinese. Completano il quadro Cagliari-Monza, Frosinone-Genoa e Bologna-Torino.

Il programma e dove vedere le gare

Salernitana-Lazio: sabato 25 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn; Atalanta-Napoli: sabato 25 novembre, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn; Milan-Fiorentina: sabato 25 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Cagliari-Monza: domenica 26 novembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Frosinone-Genoa: domenica 26 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn; Empoli-Sassuolo: domenica 26 novembre, ore 15; diretta tv e streaming su Dazn; Roma-Udinese: domenica 26 novembre, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn; Juventus-Inter: domenica 26 novembre, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn; Verona-Lecce: lunedì 27 novembre, ore 18:30; diretta tv e streaming su Dazn; Bologna-Torino: lunedì 27 novembre, ore 20:45: diretta tv su Dazn, Sky Sport (numeri 202 e 251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Salernitana-Lazio Salernitana (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Legowski, Maggiore; Candreva, Simy, Ikwuemesi. Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Atalanta-Napoli Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca. Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Milan-Fiorentina Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. Cagliari-Monza

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Petagna, Luvumbo.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Cittadini, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Dany Mota. Frosinone-Genoa

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cuni.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Puscas, Ekuban. Empoli-Sassuolo

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Roma-Udinese

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Success, Pereyra. All. Cioffi Juventus-Inter

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Verona-Lecce

Verona (3-4-2-1): Montipò; Amione, Hien, Magnani; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Doig; Ngonge, Duda; Djuric.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. Bologna-Torino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Torino (3-5-2): Milinkvoic-Savic: Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Gineitis, Vlasic, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.

Le designazioni arbitrali

Salernitana-Lazio: Arbitro: Prontera, Assistenti: Baccini-Cecconi, IV: Pezzuto, VAR: Pairetto, AVAR: Nasca;

Atalanta-Napoli: Arbitro: Mariani, Assistenti: Giallatini-Rossi L., IV: Ghersini, VAR: Valeri, AVAR: Paterna;

Milan-Fiorentina: Arbitro: Di Bello, Assistenti: Dei Giudici-Margani, IV: Rapuano, VAR: Mazzoleni, AVAR: Pagnotta;

Cagliari-Monza: Arbitro: Marchetti, Assistenti: Vecchi-Perrotti, IV: Volpi, VAR: Serra, AVAR: Gariglio;

Frosinone-Genoa: Arbitro: Zufferli, Assistenti. Costanzo-Passeri, IV: Marinelli, VAR: Fabbri, AVAR: Paganessi;

Empoli-Sassuolo: Arbitro: Sozza, Assistenti: Di Monte-Ricci, IV: Santoro, VAR: Nasca, AVAR: Pairetto;

Roma-Udinese: Arbitro: Massimi, Assistent: Rocca-Raspollini, IV: Marcenaro, VAR: Paterna, AVAR: Longo S.;

Juventus-Inter: Arbitro: Guida, Assistenti: Meli-Alassio, IV: Massa, VAR: Irrati, AVAR: Meraviglia;

Verona-Lecce: Arbitro: La Penna, Assistenti: Berti-Bottegoni, IV: Ayroldi, VAR: Marini, AVAR: Maggiorni;

Bologna-Torino: Arbitro: Colombo, Assistenti: Del Giovane-Yoshikawa, IV: Tremolada, VAR: Gariglio, AVAR: Mazzoleni;

La classifica

Inter 31; Juventus 29; Milan 23; Napoli 21; Atalanta, Fiorentina 20; Roma, Bologna 18; Monza, Lazio 17; Torino 16; Frosinone 15; Genoa, Lecce 14; Sassuolo 12; Udinese 11; Empoli 10; Cagliari 9; Verona 8; Salernitana 4