Serie A, 30esima giornata: il programma delle partite, orari e dove vederle

Milano, 29 marzo 2024 – La Serie A non si ferma nel weekend pasquale. Non si scenderà in campo di domenica, è vero, ma sabato e lunedì di Pasquetta saranno contraddistinti dalle gare del massimo campionato, che riparte dopo la sosta per le Nazionali. All'orizzonte c'è la 30esima giornata, che verrà inaugurata dalla sfida di cartello fra Napoli e Atalanta. In palio punti pesanti per l'Europa, così come in Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan. Menù ricco quello di domani, che verrà completato da Genoa-Frosinone e Torino-Monza. Lunedì invece tocca alla capolista Inter, che ospiterà l'Empoli per avvicinare ulteriormente il traguardo Scudetto. Sassuolo-Udinese e Cagliari-Verona varranno entrambe tanto, tantissimo in chiave salvezza. Impegno casalingo per il Bologna contro la Salernitana, mentre la Roma sarà di scena in quel di Lecce.

Il programma delle gare e dove vederle

Napoli-Atalanta: sabato 30 marzo, ore 12:30; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Genoa-Frosinone: sabato 30 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn 2 (canale 215 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Torino-Monza: sabato 30 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Lazio-Juventus: sabato 30 marzo, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn

Fiorentina-Milan: sabato 30 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Bologna-Salernitana: lunedì 1 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Cagliari-Hellas Verona: lunedì 1 aprile, ore 15; diretta tv Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Sassuolo-Udinese: lunedì 1 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn

Lecce-Roma: lunedì 1 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Inter-Empoli: lunedì 1 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Napoli-Atalanta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman.

Genoa-Frosinone

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Seck.

Torino-Monza

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini Mota; Djuric.

Lazio-Juventus

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Kean.

Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Bologna-Salernitana

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Weissman.

Cagliari-Hellas Verona

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Luvumbo, Gaetano; Lapadula.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Dani Silva, Noslin, Lazovic; Swiderski.

Sassuolo-Udinese

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca.

Lecce-Roma

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Piccoli; Krstovic.

Roma (3-4-3): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Angelino; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Inter-Empoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

Le designazioni arbitrali

Napoli-Atalanta: arbitro Pairetto, assistenti Colarossi – Garzelli, IV: Gualtieri, VAR: Valeri, AVAR: Di Bello;

Genoa-Frosinone: arbitro Sacchi, assistenti Palermo – Laudato, IV: Perenzoni, VAR: Mariani, AVAR: Serra;

Torino-Monza: arbitro Aureliano, assistenti Rossi C. – Cortese, IV: Ferrieri Caputi, VAR: La Penna, AVAR: Paterna;

Lazio-Juventus: arbitro Colomb, assistenti Preti – Vecchi, IV: Marchetti, VAR: Mazzoleni, AVAR: Chiffi;

Fiorentina-Milan: arbitro Maresca, assistenti Passeri – Costanzo, IV: Ayroldi, VAR: Di Paolo, AVAR: Guida;

Bologna-Salernitana: arbitro Feliciani, assistenti Rossi L. – Rossi M., IV: Rutella, VAR: Guida, AVAR: La Penna;

Cagliari-Hellas Verona: arbitro Doveri, Carbone – Giallatini, IV: Santoro, VAR: Serra, AVAR: Mazzoleni;

Sassuolo-Udinese: arbitro Fabbri, assistenti Del Giovane – Mokhtar, IV: Cosso, VAR: Abisso, AVAR: Di Bello;

Lecce-Roma: arbitro Marcenaro, assistenti Mondin – Moro, IV: Marinelli, VAR: Paterna, AVAR: Di Paolo;

Inter-Empoli: arbitro Dionisi, assistenti Valeriani – Fontemurato, IV: Monaldi, VAR: Marini, AVAR: Mariani

La classifica

Inter 76; Milan 62; Juventus 59; Bologna 54; Roma 51; Atalanta 47; Napoli 45; Fiorentina, Lazio 43; Monza 42; Torino 41; Genoa 34; Lecce 28; Udinese 27; Verona, Cagliari 26; Empoli 25; Frosinone 24; Sassuolo 23; Salernitana 14.

