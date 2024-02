Serie A, tutti gli anticipi e i posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata

Milano, 23 febbraio 2024 - Sono ufficiali gli orari di anticipi e posticipi delle giornate del massimo campionato numero 28, 29 e 30, che si svolgeranno dall'8 marzo all'1 aprile. Li ha comunicati in giornata la Lega di Serie A, decidendo anche e soprattutto in base a quelli che saranno gli impegni in Europa delle formazioni italiane (Inter, Napoli e Lazio in Champions League; Roma e Atalanta in Europa League; Fiorentina in Conference League). Fra gli appuntamenti più interessati di questi turni, ecco Bologna-Inter e Juventus-Atalanta alla 28° giornata; Atalanta-Fiorentina e Inter-Napoli alla 29°, e infine Napoli-Atalanta, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan alla 30°.

Ecco la 28° giornata

Venerdì 8 marzo, ore 20,45: Napoli-Torino (Dazn/Sky); sabato 9 marzo, ore 15: Cagliari-Salernitana (Dazn); sabato 9 marzo, ore 15: Sassuolo-Frosinone (Dazn); sabato 9 marzo, ore 18: Bologna-Inter (Dazn); sabato 9 marzo, ore 20,45: Genoa-Monza (Dazn/Sky); domenica 10 marzo, ore 12,30: Lecce-Hellas Verona (Dazn/Sky); domenica 10 marzo, ore 15: Milan-Empoli (Dazn); domenica 10 marzo, ore 18: Juventus-Atalanta (Dazn); domenica 10 marzo, ore 20,45: Fiorentina-Roma (Dazn); lunedì 11 marzo, ore 20,45: Lazio-Udinese (Dazn);

Il programma del 29° turno

Venerdì 15 marzo, ore 20,45: Empoli-Bologna (Dazn/Sky); sabato 16 marzo, ore 15: Monza-Cagliari (Dazn); sabato 16 marzo, ore 15: Udinese-Torino (Dazn); sabato 16 marzo, ore 18: Salernitana-Lecce (Dazn); sabato 16 marzo, ore 20,45: Frosinone-Lazio (Dazn/Sky); domenica 17 marzo, ore 12,30: Juventus-Genoa (Dazn/Sky); domenica 17 marzo, ore 15: Hellas Verona-Milan (Dazn); domenica 17 marzo, ore 18: Atalanta-Fiorentina (Dazn); domenica 17 marzo, ore 18: Roma-Sassuolo (Dazn); domenica 17 marzo, ore 20,45: Inter-Napoli (Dazn);

Il menù della 30° giornata

Sabato 30 marzo, ore 12,30: Napoli-Atalanta (Dazn); sabato 30 marzo, ore 15: Genoa-Frosinone (Dazn); sabato 30 marzo, ore 15: Torino-Monza (Dazn); sabato 30 marzo, ore 18: Lazio-Juventus (Dazn); sabato 30 marzo, ore 20,45: Fiorentina-Milan (Dazn/Sky); lunedì 1 aprile, ore 12,30: Bologna-Salernitana (Dazn/Sky); lunedì 1 aprile, ore 15: Cagliari-Hellas Verona (Dazn/Sky); lunedì 1 aprile, ore 15: Sassuolo-Udinese (Dazn); lunedì 1 aprile, ore 18: Lecce-Roma (Dazn); lunedì 1 aprile, ore 20,45: Inter-Empoli (Dazn).ù

