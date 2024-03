Bologna-Inter: probabili formazioni, orari e dove vederla in tv

Bologna, 8 marzo 2024 – Inter a più quindici sulla Juve, con la seconda stella sempre più vicina, mentre si avvicina il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Prima, però, c’è la difficile tappa di Bologna contro una squadra reduce da sei vittorie di fila e in piena corsa Champions League con il quarto posto con margine di 4 punti sulla Roma e 5 sull’Atalanta, battuta a domicilio nello scorso weekend. L’Inter invece veleggia a pieni voti con solo vittorie nel 2024, ma Inzaghi non vuole distrazioni e anche al Dall’Ara farà affidamento ai suoi uomini migliori con il rientro di Calhanoglu, Thuram e Acerbi, tutti di nuovo in gruppo dopo i recenti acciacchi e pronti a ritrovare ritmo partita anche in vista di Madrid. Attenzione al Bologna di Motta, ormai non più sorpresa del campionato e pericolo rilevante tra le mura amiche dove ha il miglior rendimento della Serie A assieme proprio ai nerazzurri. Solo una partita persa al Dall’Ara e risale alla prima giornata contro il Milan, ma era un Bologna ancora incompleto sul mercato, motivo per il quale l’Inter dovrà stare molto attenta alla forza dei rossoblù davanti al pubblico amico.

Probabili formazioni

Tornano tre giocatori importanti per Simone Inzaghi che è pronto a schierare dall’inizio Francesco Acerbi, Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. E’ soprattutto il rientro del francese che può permettere al tecnico nerazzurro di far riposare dall’inizio Lautaro Martinez, con Alexis Sanchez pronto a giocare al fianco del figlio d’arte. Barella e Mkhitaryan saranno poi confermati tra i titolari, mentre in difesa Bisseck potrebbe giocare al posto di Pavard. Nel Bologna 4-2-3-1 con Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen in difesa, in mezzo Freuler e l’ex Fabbian, arrivato al Bologna dopo che è saltata la trattativa per Lazar Samardzic in estate, con Ferguson incursore tra le linee e la coppia Orsolini-Ndoye sugli esterni. Prima punta Joshua Zirkzee. Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

I precedenti

Bologna-Inter è una delle classicissime del calcio italiano, infatti è la quinta partita più disputata della storia. Sono 189 i precedenti totali con 91 vittorie interiste, 42 pareggi e 56 vittorie rossoblù. Il primo incontro risale al 22 novembre 1925, si giocò a Bologna e vinsero i rossoblù per 4-1 con gol di Perin e Della Valle e doppietta di Schiavio a rimontare l’iniziale vantaggio di Conti. Per quanto riguarda i precedenti a Bologna sono in totale 95 con 38 vittorie dell’Inter, 40 vittorie del Bologna e 17 pareggi. Gli ultimi due precedenti al Dall’Ara sono stati ad appannaggio dei padroni di casa (2-1 il 27 aprile 2022, partita decisiva ai fini dello scudetto del Milan, e 1-0 l’anno scorso). Prima di queste due sconfitte l’Inter aveva inanellato 17 risultati utili di fila al Dall’Ara. Il bomber più prolifico della storia della partita è stato Angiolino Schiavio con 16 gol, poi Gino Pivatelli con 9 assieme a Roberto Boninsegna e Carlo Reguzzoni, a seguire Istvan Nyers a quota 8. Nelle due gare disputate in stagione, entrambe a San Siro, il Bologna ha sempre rimontato. All’andata, in campionato, i rossoblù sono risaliti da 2-0 a 2-2 (Acerbi e Lautaro, poi Orsolini e Zirkzee), mentre in Coppa Italia agli ottavi di finale gol di Carlos Augusto ai supplementari ma altra rimonta a firma Beukema e Ndoye con due assist di Zirkzee.

Le parole di Motta

Di fronte all’Inter c’è uno dei reduci dal Triplete. Thiago Motta guida oggi il Bologna nella corsa alla Champions League e c’era in quella squadra allenata da Mourinho che vinse tutto. C’era lui in campo a Barcellona nella sceneggiata di Bousquets e la resistenza strenua in dieci contro undici, giusto per ribadire quanto rappresenti Thiago per il tifo interista. Sarà però avversario al Dall’Ara e non farà sconti con il quarto posto in classifica e sei vittorie consecutive alle spalle, comprese quelle in trasferta negli scontri diretti contro Lazio e Atalanta: "C'è grande rispetto per l'avversario, sono i finalisti di Champions e i primi in campionato. Sarà una bella partita da giocare - le parole di Motta - Loro sono in grande fiducia, in un grande momento, ma i ragazzi sanno qual è la strada da continuare a percorrere fino alla fine. Ci sarà il nostro pubblico a sostenerci e siamo pronti per fare una grande prestazione contro la miglior squadra del campionato”. Sarà anche la partita di Marko Arnautovic, l’ex di turno, ceduto in estate all’Inter e che ha consentito al Bologna di far emergere le qualità dell’erede Joshua Zirkzee. L’austriaco dovrebbe partire dalla panchina e Motta ne ha parlato così in conferenza: "Marko voleva andare all'Inter e ha fatto una scelta che rispetto tantissimo, non era facile ma era la decisione giusta - ancora Motta - Oggi si gioca lo Scudetto e partecipa in Champions League ed era quello che voleva. Da parte nostra siamo contenti del percorso fatto e continuiamo a lavorare come sempre. Penso che ci hanno guadagnato tutti”. In ogni caso Motta non si aspetta una Inter distratta dalla Champions: “I giocatori di una grande squadra come l'Inter hanno la mentalità per affrontare queste partite e giocheranno al massimo come sempre. All’andata eravamo sotto di due gol dopo 15 minuti e sembrava impossibile, ma il calcio è fatto così. Dovremo fare una prestazione al massimo per 90' e tenere il ritmo. Affrontiamo una squadra in forma”.

Orari tv

Bologna-Inter si disputerà sabato 9 marzo alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Leggi anche - Milan senza sosta, domenica arriva l'Empoli