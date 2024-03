Serie A, 28esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite

Milano, 8 marzo 2024 – All'orizzonte c'è la 28° giornata di Serie A, che verrà inaugurata dalla sfida del "Diego Armando Maradona" fra Napoli e Torino. La capolista Inter fa visita al Bologna per provare ad avvicinarsi ulteriormente al traguardo Scudetto. Il menù prevede poi due gare estremamente interessanti come Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma. In palio punti pesanti per la zona Europa. Il Milan ospita l'Empoli, mentre la Lazio attende l'Udinese. In chiave salvezza, occhio a Sassuolo-Frosinone, Cagliari-Salernitana e Lecce-Hellas Verona: scontri diretti dove ci si gioca molto. A completare il quadro di questo turno ecco Genoa-Monza.

Napoli-Torino: venerdì 8 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Sky; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Sassuolo-Frosinone: sabato 9 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Salernitana: sabato 9 marzo, ore 15; diretta tv e streaming su Dazn;

Bologna-Inter: sabato 9 marzo, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn;

Genoa-Monza: sabato 9 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lecce-Hellas Verona: domenica 10 marzo, ore 12:30; diretta tv su Dazn e Sky; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Milan-Empoli: domenica 10 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn;

Juventus-Atalanta: domenica 10 marzo, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn;

Fiorentina-Roma: domenica 10 marzo, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Lazio-Udinese: lunedì 11 marzo, ore 20:45: diretta tv e streaming su Dazn

Napoli-Torino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Sassuolo-Frosinone

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Okoli, S. Romagnoli, Valeri; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli.

Cagliari-Salernitana

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Oristanio, Gaetano; Lapadula.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Weissman.

Bologna-Inter

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Genoa-Monza

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Gagliardini; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric.

Lecce-Hellas Verona

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Serdar, Duna; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

Milan-Empoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Girou

Empoli (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Zurkowski/Kovalenko, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang.

Juventus-Atalanta

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Chiesa.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; de Ketelaere, Lookman.

Fiorentina-Roma

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Lazio-Udinese

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Gila, Lazzari; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Samardzic, Lovric, Payero Kamara; Thauvin; Lucca.

Napoli-Torino: Orsato, Preti – Scarpa, IV: Perenzoni, VAR: Valeri, AVAR: Marini;

Sassuolo-Frosinone: Fourneau, Prenna – Palermo, IV: Manganiello, VAR: Di Paolo, AVAR: Abisso;

Cagliari-Salernitana: La Penna, Di Iorio – Rossi C., IV: Gualtieri, VAR: Serra, AVAR: Irrati;

Bologna-Inter: Pairetto, Carbone – Giallatini, IV: Rapuano, VAR: Mazzoleni, AVAR: Mariani;

Genoa-Monza: Feliciani, Raspollini – D’ascanio, IV: Fabbri, VAR: Marini, AVAR: Valeri;

Lecce-Hellas Verona: Chiffi, Colarossi – Vecchi, IV: Minelli, VAR: Irrati, AVAR: Serra;

Milan-Empoli: Sacchi, Peretti – Pagliardini, IV: Colombo, VAR: Abisso, AVAR: Di Paolo;

Juventus-Atalanta: Guida, Bercigli – Scatragli, IV: Ghersini, VAR: Doveri, AVAR: Marini;

Fiorentina-Roma: Massa, Meli – Alassio, IV: Rutella, VAR: Maresca, AVAR: Sozza;

Lazio-Udinese: Aureliano, Imperiale – Cecconi, IV: Santoro, VAR: Sozza, AVAR: Mazzoleni

Inter 72; Juventus 57; Milan 56; Bologna 51; Roma 47; Atalanta 46; Napoli 43; Fiorentina 42; Lazio 40; Torino 37; Monza 36; Genoa 33; Lecce, Empoli 25; Udinese, Frosinone 24; Verona, Cagliari 23; Sassuolo 20; Salernitana 14

