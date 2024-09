Serie A, quinta giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite

Milano, 19 settembre 2024 – È in arrivo la quinta giornata di serie A, che prenderà il via con Cagliari-Empoli. In programma venerdì anche Verona-Torino. Sabato ci sarà il primo dei due big previsti da calendario in questo weekend. All'Allianz Stadium Antonio Conte sfiderà il suo passato, visto che la Juventus ospiterà il Napoli. Domenica fari puntati sul lunch match fra Fiorentina e Lazio, ma soprattutto sul derby di Milano, già un crocevia delicatissimo per Paulo Fonseca. A proposito di allenatori, c'è grande curiosità per l'esordio di Ivan Juric sulla panchina della Roma, in occasione del quale i giallorossi sfideranno la capolista Udinese. In chiave salvezza, importanti gli incontri fra Venezia e Genoa, e fra Lecce e Parma. Completano il quadro di questa giornata Monza-Bologna e Atalanta-Como.

Il programma delle gare e dove vederle

Cagliari-Empoli: venerdì 20 settembre, ore 18:30; diretta tv e streaming su Dazn;

Hellas Verona-Torino: venerdì 20 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Venezia-Genoa: sabato 21 settembre, ore 15; diretta tv e streaming su Dazn;

Juventus-Napoli: sabato 21 settembre, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn;

Lecce-Parma: sabato 21 settembre, ore 20:45; diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Fiorentina-Lazio: domenica 22 settembre, ore 12:30; diretta tv e streaming su Dazn;

Monza-Bologna: domenica 22 settembre, ore 15; diretta tv e streaming su Dazn;

Roma-Udinese: domenica 22 settembre, ore 18; diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Inter-Milan: domenica 22 settembre, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Atalanta-Como: lunedì 23 settembre, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Cagliari-Empoli

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Gaetano, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Solbakken, Colombo.

Hellas Verona-Torino

Verona (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchouna, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Suslov, Kastanos, Tengstedt.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Walukiewicz, Masina; Lazaro, Ricci, Ilic, Linetty, Sosa; Adams, Zapata.

Venezia-Genoa

Venezia (4-3-3): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Duncan, Andersen, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.

Genoa (3-4-2-1): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Pinamonti.

Juventus-Napoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku.

Lecce-Parma

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Rebic, Dorgu; Krstovic.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Circati, Valeri; Estevez, Bernabe; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

Fiorentina-Lazio

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani, Sottil; Kean.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Monza-Bologna

Monza (3-5-2): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Odgaard.

Roma-Udinese

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; El Shaarawy, Konè, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala, Dovbyk.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Inter-Milan

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Atalanta-Como

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Como (4-3-2-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

Le designazioni arbitrali

Cagliari-Empoli: Sozza, Giallatini – Colarossi, Iv: Rutella, Var: Fabbri, Avar: Mazzoleni;

Hellas Verona-Torino: Marinelli, Capaldo – Trinchieri, Iv: Bonacina, Var: La Penna, Avar: Dionisi;

Venezia-Genoa: Marchetti, Carbone – Peretti, Iv: Perenzoni, Var: Chiffi, Avar: Abisso;

Juventus-Napoli: Doveri, Scatragli – Moro, Iv: Giua, Var: Marini, Avar: La Penna;

Lecce-Parma: Guida, Imperiale – Ceolin, Iv: Cosso, Var: Mazzoleni, Avar: Dionisi;

Fiorentina-Lazio: Marcenaro, Del Giovane – Di Iorio, Iv: Colombo, Var: Abisso, Avar: Chiffi;

Monza-Bologna: Massa, Meli – Alassio, Iv: Crezzini, Var: Meraviglia, Avar: Marini;

Roma-Udinese: Feliciani, Costanzo – Vecchi, Iv: Sacchi, Var: Di Bello, Avar: Paganessi;

Inter-Milan: Mariani, Bindoni – Tegoni, Iv: Ayroldi, Var: Di Paolo, Avar: Paterna;

Atalanta-Como: Tremolada, Preti – Rossi M., Iv: Collu, Var: Paterna, Avar: Aureliano

La classifica

Udinese 10; Napoli 9; Inter, Juventus, Torino 8; Lazio 7; Verona, Empoli, Atalanta; Milan, Genoa 5; Parma, Lecce 4; Fiorentina, Monza, Roma, Bologna 3; Como, Cagliari 2; Venezia 1.

