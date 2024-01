Serie A, 22° giornata: probabili formazioni, orario e dove vederla

Milano, 26 gennaio 2024 - All'orizzonte c'è la 22esima giornata di Serie A, che si apre con Cagliari-Torino, unico match in programma di venerdì. La capolista Juventus scende in campo di sabato contro l'Empoli, esattamente come il Milan, che ospita il Bologna in una sfida da zone alte della classifica. La gara più spettacolare del turno si annuncia essere Fiorentina-Inter, con le due squadre che tornano a giocare in campionato dopo l'impegno in Supercoppa Italiana. Stesso discorso per Lazio e Napoli, che si affrontano nel Sunday Night. In chiave salvezza, sfide particolarmente delicate fra Genoa e Lecce, e fra Verona e Frosinone. Completano il quadro di questo turno Atalanta-Udinese, Monza-Sassuolo e Salernitana-Roma.

Il programma delle gare e dove vederle

Cagliari-Torino: venerdì 26 gennaio, ore 20:45 - diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Atalanta-Udinese: sabato 27 gennaio, ore 15 - diretta tv e streaming su Dazn;

Juventus-Empoli: sabato 27 gennaio, ore 18 - diretta tv e streaming su Dazn;

Milan-Bologna: sabato 27 gennaio, ore 20:45 - diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Genoa-Lecce: domenica 28 gennaio, ore 12:30 -

Verona-Frosinone: domenica 28 gennaio, ore 15 - diretta tv e streaming su Dazn;

Monza-Sassuolo: domenica 28 gennaio, ore 15 - diretta tv e streaming su Dazn;

Lazio-Napoli: domenica 28 gennaio, ore 18 - diretta tv e streaming su Dazn;

Fiorentina-Inter: domenica 28 gennaio, ore 20:45 - diretta tv e streaming su Dazn;

Salernitana-Roma: lunedì 29 gennaio, ore 20:45 - diretta tv e streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Cagliari-Torino Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Wieteska, Azzi; Makoumbou, Prati, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna. Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Atalanta-Udinese Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, de Roon, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Lucca. Juventus-Empoli Juventus (3-5-2); Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Empoli (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Zurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. Milan-Bologna Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Genoa-Lecce Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Spence, Thorsby, Strootman, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Sansone. Verona-Frosinone Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Suslov; Saponara, Henry, Lazovic. Frosinone (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. Monza-Sassuolo Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Ruan, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Lazio-Napoli Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen. Napoli (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrom. Fiorentina-Inter Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Salernitana-Roma Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Lovato, Gyomber, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Simy. Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Zalewski; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Le designazioni arbitrali

Cagliari-Torino: Colombo, Bindoni – Tegoni, IV: Zufferli, VAR: Di Paolo, AVAR: Guida; Atalanta-Udinese: Piccinini, Perrotti – Trinchieri, IV: Pezzuto, VAR: Di Paolo, AVAR: Marini; Juventus-Empoli: Marinelli, Rossi L. – Rossi C., IV: Prontera, VAR: Doveri, AVAR: Valeri; Milan-Bologna: Massa, Palermo – Yoshikawa, IV: Marcenaro, VAR: Guida, AVAR: Irrati; Genoa-Lecce: Pairetto, Massara – Bahri, IV: Volpi, VAR: Serra, AVAR: Di Paolo; Verona-Frosinone: La Penna, Bercigli – Zingarelli, IV: Ayroldi, VAR: Valeri, AVAR: Di Martino; Monza-Sassuolo: Manganiello, Baccini – Miniutti, IV: Massimi, VAR: Mazzoleni, AVAR: Maggioni; Lazio-Napoli: Orsato, Berti – Moro, IV: Sacchi, VAR: Irrati, AVAR: Paterna; Fiorentina-Inter: Aureliano, Imperiale – Vecchi, IV: Giua, VAR: Marini, AVAR: Doveri; Salernitana-Roma: Di Bello, Dei Giudici – Rossi M., IV: Dionisi, VAR: Paterna, AVAR: Doveri

La classifica

Juventus 52; Inter 51*; Milan 45; Fiorentina 34*; Atalanta*, Lazio 33*; Bologna*, Roma 32; Napoli 31*; Torino 28*; Genoa, Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo 19*; Udinese, Cagliari 18; Verona 17; Empoli 16; Salernitana 12 *una partita in meno Leggi anche: Cristian Totti vola in Spagna: giocherà con il Rayo Vallecano FRANCESCO BOCCHINI