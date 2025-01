Serie A, 23esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 31 gennaio 2025 - Archiviati gli impegni in campo europeo, ecco che torna la serie A, che si appresta a vivere la sua giornata numero 23. Il turno verrà inaugurato venerdì sera dalla sfida fra Parma e Lecce. Il menù del sabato prevede invece il duello fra Udinese e Venezia, quello fra Monza ed Hellas Verona, Atalanta-Torino e infine il match fra Bologna e Como. Il lunch match della domenica va in scena a Torino, dove la Juventus ospita l'Empoli. Dopo Fiorentina-Genoa, alle 18 fari puntati su San Siro, dove si gioca il derby di Milano. Il quadro domenicale viene completato da un altro test importante in chiave Scudetto per il Napoli, che fa visita alla Roma. Infine, lunedì c'è in programma Cagliari-Lazio.

Il programma delle gare e dove vederle

Parma-Lecce: venerdì 31 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Udinese-Venezia: sabato 1 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Monza-Hellas Verona: sabato 1 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Torino: sabato 1 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Bologna-Como: sabato 1 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Juventus-Empoli: domenica 2 febbraio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Genoa: domenica 2 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Milan-Inter: domenica 2 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Roma-Napoli: domenica 2 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Lazio: lunedì 3 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Le probabili formazioni

Parma-Lecce

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Cancellieri, Haj, Mihaila; Djuric. All. Pecchia.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo. Udinese-Venezia

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Payero, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Haps, Idzes, Candé; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco. Monza-Hellas Verona

Monza (4-4-2): Turati; D'Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Pedro Pereira, Urbanski, Sensi, Ciurria; Maldini, Caprari. All. Bocchetti.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua; Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov, Sarr; Mosquera. All. Zanetti. Atalanta-Torino

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli. Bologna-Como

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

Como (4-2-3-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf, Jack; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Diao. All. Fabregas. Juventus-Empoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa Fiorentina-Genoa

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Gudmundsson; Kean. All. Palladino.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira. Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. Roma-Napoli

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Cagliari-Lazio

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Le designazioni arbitrali

Parma-Lecce: arbitro Sozza di Seregno, assistenti Passeri e L.Rossi, IV Ufficiale Arena, VAR Ghersini, AVAR Guida;

Udinese-Venezia: arbitro Massa di Imperia, assistenti Alassio e Zingarelli, IV Ufficiale Prontera, VAR Serra, AVAR La Penna;

Monza-Hellas Verona: arbitro Mariani di Aprilia, assistenti Scatragli e Garzelli, IV Ufficiale Tremolada, VAR Marini, AVAR Doveri;

Atalanta-Torino: arbitro Piccinini di Forlì, assistenti Bercigli e Bahri, IV Ufficiale Perenzoni, VAR Pezzuto, AVAR Di Paolo;

Bologna-Como: arbitro Massimi di Termoli, assistenti Lo Cicero e Moro, IV Ufficiale Dionisi, VAR Mazzoleni, AVAR Guida;

Juventus-Empoli: arbitro Zufferli di Udine, assistenti Mondin e Mokhtar, IV Ufficiale Perri, VAR Camplone, AVAR Marini;

Fiorentina-Genoa: arbitro Collu di Cagliari, assistenti Tolfo e Dei Giudici, IV Ufficiale Santoro, VAR Gariglio, AVAR Paterna;

Milan-Inter: arbitro Chiffi di Padova, assistenti Carbone e Pieretti, IV Ufficiale Marinelli, VAR Di Paolo, AVAR Doveri;

Roma-Napoli: arbitro, Fabbri di Ravenna, assistenti Bindoni e Tegoni, IV Ufficiale Feliciani, VAR Meraviglia, AVAR Abisso;

Cagliari-Lazio: arbitro Manganiello di Pinerolo, assistenti Berti e Cipressa, IV Ufficiale Monaldi, VAR Paterna, AVAR Abisso

La classifica

Napoli 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina* 36; Milan*, Bologna* 34; Roma 30; Torino, Udinese, Genoa 26; Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma, Verona, Lecce 20; Venezia 16; Monza 13

