Serie A, terza giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 29 agosto 2024 - All'orizzonte c'è la terza giornata di serie A, che verrà inaugurata dalla sfida fra Venezia e Torino, in programma di venerdì, quando è previsto anche il big match fra Inter e Atalanta. Il derby lombardo non sarà l'unico scontro di cartello di questo turno. Già, perché all'Olimpico va in scena la partita fra Lazio e Milan, entrambe reduci da una sconfitta. Fari puntati anche sull'Allianz Stadium, dove domenica sera la capolista Juventus accoglie la Roma. Va a caccia di riscatto il Bologna, che aspetta l'Empoli, mentre è in cerca di conferme il Napoli, che al Diego Armando Maradona è pronto a duellare con il Parma. Già delicata la gara fra Lecce e Cagliari, visto che i salentini sono ancora fermi a quota zero. A Firenze, ecco un match speciale per il mister dei viola Raffaele Palladino, che affronta il suo recente passato, ossia il Monza. Completano il quadro Genoa-Verona e Udinese-Como.

Orari e dove vedere le partite

Venezia-Torino: venerdì 30 agosto, ore 18:30; diretta tv e streaming su Dazn;

Inter-Atalanta: venerdì 30 agosto, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Bologna-Empoli: sabato 31 agosto, ore 18:30; diretta tv e streaming su Dazn;

Lecce-Cagliari: sabato 31 agosto, ore 18:30; diretta tv su Dazn e Sky Sport; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lazio-Milan: sabato 31 agosto, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Napoli-Parma: sabato 31 agosto, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Genoa-Hellas Verona: domenica 1 settembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn e Sky Sport; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Fiorentina-Monza: domenica 1 settembre, ore 18:30; diretta tv e streaming su Dazn;

Udinese-Como: domenica 1 settembre, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Juventus-Roma: domenica 1 settembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Sky Sport; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Venezia-Torino

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Idzes; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Elllertsson, Oristanio; Pohjanpalo.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Borna Sosa; Adams, Zapata.

Inter-Atalanta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui.

Bologna-Empoli

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Odgaard.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewcz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Solbakken, Fazzini, Colombo.

Lecce-Cagliari

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli.

Lazio-Milan

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Okafor.

Napoli-Parma

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny.

Genoa-Hellas Verona

Genoa (3-5-2): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Duda, Belahyane; Livramento, Suslov, Lazovic; Tengstedt.

Fiorentina-Monza

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Pongracic, Martinez Quarta, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Biraghi; Kouamè, Colpani; Kean.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

Udinese-Como

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Zemura; Thauvin, Brenner, Lucca.

Como (4-4-2): Reina; Sergi Roberto, Dossena Barba, Moreno; Strefezza, Mazzitelli, Perrone, Da Cunha; Cutrone, Belotti.

Juventus-Roma

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Douglas Luiz, Locatelli; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Soulè, Dybala; Dovbyk

Le designazioni arbitrali

Venezia-Torino: Marcenaro di Genova (Perrotti-Ceccon/Rapuano; Var Meraviglia, Avar Sozza)

Inter-Atalanta: Marchetti di Ostia Lido (Imperiale-Colarossi/Sacchi; Var Marini, Avar Doveri)

Bologna-Empoli: Marinelli di Tivoli (Vecchi-Rossi M./ Collu; Var Paterna, Avar Doveri)

Lecce-Cagliari: Fabbri di Ravenna (Cecconi-Bahri/ Monaldi; Var Chiffi, Avar Marini)

Lazio-Milan: Massa di Imperia (Meli-Alassio/Fourneau; Var Mazzoleni, Avar Sozza)

Napoli-Parma: Tremolada di Monza (Bresmes-Zingarelli/La Penna; Var Di Bello, Avar Di Paolo)

Genoa-Hellas Verona: Ayroldi di Molfetta (Giallatini-Fontemurato/Di Marco; Var Serra, Avar Mazzoleni)

Fiorentina-Monza: Colombo di Como (Berti-Mokhtar/Zufferli; Var Gariglio, Avar Di Bello)

Udinese-Como: Prontera di Bologna (Baccini-Rossi C./Giua; Var Pairetto, Avar Chiffi)

Juventus-Roma: Guida di Torre Annunziata (Carbone-Peretti/Feliciani; Var Di Paolo, Avar Paterna)

La classifica

Juventus 6; Inter, Torino, Genoa, Parma, Udinese, Empoli 4; Atalanta, Lazio, Napoli, Verona 3; Cagliari, Fiorentina 2; Milan, Roma, Monza, Venezia, Bologna, Como 1; Lecce 0

