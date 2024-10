Serie A, settima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite

Milano, 3 ottobre 2024 – Archiviati gli impegni delle italiane nelle coppe europee, torna la serie A. E' tempo di settima giornata, che si aprirà con la sfida del Napoli capolista contro il Como, che sta attraversando un buonissimo momento. Sempre di venerdì, ecco l'importante scontro in chiave salvezza fra Hellas Verona e Venezia. Sabato uno dei match più interessanti del turno, ossia quello fra Inter e Torino. La Juventus, dopo l'impresa di Lipsia, sfida nel lunch match il Cagliari, reduce dal primo successo in campionato. La Lazio ospita la sorpresa Empoli, mentre la Roma va a Monza. A Bologna va in scena il derby i rossoblù e il Parma. Domenica sera va in scena invece il piatto forte: Fiorentina-Milan. A completare il quadro ci sono Udinese-Lecce e Atalanta-Genoa.

Il programma delle gare e dove vederle

Napoli-Como: venerdì 4 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Hellas Verona-Venezia: venerdì 4 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1; diretta streaming su Dazn;

Udinese-Lecce: sabato 5 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 1; diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Genoa: sabato 5 ottobre, ore 18; diretta tv su Dazn 1; diretta streaming su Dazn;

Inter-Torino: sabato 5 ottobre, ore 20:45: diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Juventus-Cagliari: domenica 6 ottobre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1; diretta streaming su Dazn;

Lazio-Empoli: domenica 6 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 2; diretta streaming su Dazn;

Bologna-Parma: domenica 6 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 1; diretta streaming su Dazn;

Monza-Roma: domenica 6 ottobre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Fiorentina-Milan: domenica 6 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1; diretta streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Napoli-Como

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Como (4-2-3-1): Audero; Van der Brempf, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Hellas Verona-Venezia

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Udinese-Lecce

Udinese (3-5-2): Okoye; Touré, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Davis, Lucca. All. Runjaic.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rebic, Tete Morente; Krstovic. All. Gotti.

Atalanta-Genoa

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Godfrey, De Roon, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Lookman, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Bohinen, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.

Inter-Torino

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Maripan; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. All. Vanoli.

Juventus-Cagliari

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Fagioli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

Lazio-Empoli

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo. All. D'Aversa.

Bologna-Parma

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Posch, Beukema, Miranda; Aebischer, Freuler; Illing jr, Urbanski, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Sohm, Bernabé; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

Monza-Roma

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric. All. Nesta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Martinez Quarta, Comuzzo, Gosens; Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson Kouamé; Kean. All. Palladino.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca.

Le designazioni arbitrali

Napoli-Como: arbitro Feliciani di Teramo, assistenti Costanzo e Passeri, IV Ufficiale Zufferli, VAR Pezzuto, AVAR Abisso;

Hellas Verona-Venezia: arbitro Guida di Torre Annunziata, assistenti: Colarossi e Tolfo, IV Ufficiale Scatena, VAR Meraviglia, AVAR Sozza;

Udinese-Lecce: arbitro: Mariani di Aprilia, assistenti: Bindoni e Tegoni, IV Ufficiale Crezzini, VAR Di Paolo, AVAR Paterna;

Atalanta-Genoa: arbitro: Chiffi di Padova, assistenti Mastrodonato e Palermo, IV Ufficiale Cosso, VAR Marini, AVAR Pezzuto;

Inter-Torino: arbitro Marcenaro di Genova, assistenti Giallatini e Bercigli, IV Ufficiale Colombo, VAR Abisso, AVAR Aureliano;

Juventus-Cagliari: arbitro Marinelli di Tivoli, assistenti Di Iorio e Bahri, IV Ufficiale Di Marco, VAR Paterna, AVAR Marini;

Lazio-Empoli: arbitro Ayroldi di Molfetta, assistenti Mondin e Cortese, IV Ufficiale Rutelli, VAR Ghersini, AVAR Di Paolo

Bologna-Parma: arbitro Di Bello di Brindisi, assistenti: Carbone e Peretto, IV Ufficiale Galipò, VAR Mazzoleni, AVAR Maggioni;

Monza-Roma: arbitro La Penna di Roma 1, assistenti Scatragli e Moro, IV Ufficiale Prontera, VAR Aureliano, AVAR Meraviglia;

Fiorentina-Milan: arbitro Pairetto di Nichelino, assistenti L.Rossi e Ceccon, IV Ufficiale Rapuano, VAR Sozza, AVAR Abisso

La classifica

Napoli 13; Juventus 12; Milan, Inter, Torino 11; Empoli, Lazio, Torino 10; Roma 9; Como 8; Fiorentina, Atalanta, Bologna 7; Verona 6; Parma, Cagliari, Genoa, Lecce 5; Venezia 4, Monza 3.

